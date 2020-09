Nå tar Moldes Champions League-eventyr slutt

2020 nærmer seg en fiasko for Molde. De er ute av gullkampen i Eliteserien, og tirsdag tror vi de ryker ut Champions League.

Det ligger godt over 150 millioner i potten om Molde kvalifiserer seg til Champions League, men de pengene kan de glemme. Molde står uten seier i de fem siste kampene i alle turneringer. I helgen tapte de 0-1 hjemme mot nedrykkstruede Sandefjord. Vi tror Champions League-eventyret til Molde tar slutt i Ungarn tirsdag kveld.

Ferencváros- Molde 2,10 - 3,25 - 3,10 H (spillestopp kl. 20.55)

Champions League-playoff. Kamp 2 av 2. Ferencváros er et ukjent lag for nordmenn flest, men to av spilerne som står i veien for Moldes Champions League-drøm har tidigere spilt i Eliteserien. Toppscoreren i laget er norsk og heter Tokmac Nguen. Han kom til klubben fra Strømsgodset i fjor. Nguen har også med seg en annen tidligere Eliteserie-profil, tidligere Stabæk-spiss Franck Boli. Sistnevnte scoret det første målet på Aker stadion da Ferencváros og Molde spilte 3-3 i den første kampen.

Ute av gullkampen

Ungarnske Ferencváros har vist i kvalifiseringen at de kan hamle opp med nær sagt hvem som helst. De har slått ut svenske Djurgården, skotske Celtic og i den tredje kvalikrunden var det kroatiske Dinamo Zagreb som fikk Champions League-drømmen knust. Nå er det Molde sin tur.

Molde var store favoritter til å vinne gullet i Eliteserien før denne sesongen, men de har kollapset fullstendig. De ligger nå 19 poeng bak Bodø/Glimt med elleve kamper igjen av sesongen Det betyr at de kan konsentrere seg fullt og helt om denne kampen.

Molde lå under 0-2 i den første kampen, men snudde kampen i andre omgang og ledet 3-2 på overtid. Ungarerne kom tilbake og skaffet 3-3 etter en tvilsom hands-situasjon. Molde-comebacket kom på hjemmebane På bortebane tror vi Erling Moes menn får problemer.

Molde er i elendig form. De har ikke vunnet noen av de siste fem kampene, og de har kun vunnet én av de siste syv bortekampene etter 90 minutter. Moldenserne på sin side tok seg med nødskrik videre til playoffen. De vant en dramatisk straffeseier over Qarabag på Kypros i den tredje kvalikrunden.

Molde 20200923. Ferencvaros’ Franck Boli feirer 0-1 under første runde i play off til Champions League i fotball mellom Molde og Ferencvaros på Aker Stadion. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB Foto: Svein Ove Ekornesvåg (NTB)

Trenes av tidligere Premier League-spiller

Ferencváros, som ledes av den tidligere Tottenham-spilleren Sergey Rebrov, trenger ikke å vinne på hjemmebane. De kan klare seg med uavgjort. Det betyr at Molde-laget må satse offensivt, og lynraske Tokki kan straffe dem på kontringer. Nguen var ikke påskudd i den første kampen, men vi tror han vil vise seg frem på hjemmebane.

Den tidligere Strømsgodset-spilleren og Ferencváros har vunnet tre av de fire første kampene i denne turneringen. Vi tror ungarerne vinner på hjemmebane og sikrer en plass i gruppespillet.

