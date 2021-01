Nå tør Tottenham håpe at 13 års pokaltørke er over

Jose Mourinho har ledet både Chelsea og Manchester United til ligacuptriumfer. Vi tror han tar Tottenham til finalen tirsdag.

Jose Mourinho ble hentet til Spurs for å vinne trofeer. Det er ikke noe Tottenham har vært bortskjemt med. Sist klubben vant en pokal var for 13 år siden, og denne turneringen er 57-åringens beste mulighet siden han kom til Nord-London for 14 måneder siden.

Mourinho har aldri tapt en finale i ligacupen, og han har heller ikke tapt en semifinale i denne turneringen. Portugiseren vant ligacupen i sin første sesong i Chelsea i 2004-2005, og han gjorde det samme i første sesongen som Manchester United-manager i 2016-2017.

I begge var ligacupsuksessen springbrettet for å skaffe flere trofeer.

Dette er hans første sjanse til å vinne ligacupen med Spurs. Da han tok over manager i Nord-London i november 2019 var Tottenham allerede røket ut av ligacupen - mot League Two-laget Colchester.

På spørsmål om tirsdagens kamp er den viktigste kampen i hans så langt som Tottenham-manager, svarte Mourinho:

-Er dette min største kamp siden jeg kom til Spurs? Ja, jeg tror det, sa Mourinho, ifølge the Guardian.

- I det perspektivet at klubben jakter et trofé for første gang på mange år, så vil jeg si det.

Vi tror Mourinho blir den tredje manageren i historien som kommer til ligacupfinalen med tre forskjellige klubber.

Det er en prestasjon bare Ron Atkinson (Manchester United, Sheffield Wednesday og Aston Villa) og Ron Saunders (Norwich, Manchester City and Aston Villa) har klart før ham.

Tottenham - Brentford (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,10 (spillestopp tirsdag kl. 20.40)

Engelsk, ligacup semifinale. Denne sesongens ligacup blir annerledes. Det blir ikke semifinaler over to kamper. Disse skal nå avgjøres i løpet av en kamp.

Tottenham har møtt Brentford i ligacupen tre ganger tidligere, men alle tre gangene har det vært spilt to kamper - hjemme og borte (1992-93, 1998-99 og 2000-01). Spurs har gått videre alle tre gangene.

72 år siden sist Brentford-seier

Brentford har faktisk aldri vunnet på bortebane mot Tottenham. På syv forsøk står de med fem tap og to uavgjorte. Forrige gang Brentford slo Spurs var tilbake i mars 1948 på Griffin Park.

Men the Bees blir ingen pushover i tirsdagens kamp. Championship-laget har slått ut fire Premier League-klubber på veien til semifinalen, og de er oppglødd over at klubben er i sin første semifinale i ligacupen noensinne.

Brentford er i kjempeform, og laget til danske Thomas Frank har ikke tapt i noen turnering siden oktober.

Samtidig er Tottenham i fint driv. Etter å ha spilt 1-1 mot Wolverhampton borte på Boxing Day, banket de Leeds 3-0 hjemme i Nord-London i helgen. Det er eneste kampen de har klart å holde nullen på de seks kampene før semifinalen i ligacupen.

Bale er ute

Tottenham må klare seg uten høyreback Matt Doherty, som er suspendert etter å ha blitt utvist mot Leeds. Heller ikke forsvarskollega Joe Rodon få spille tirsdagens match.

Giovani lo Celso og Gareth Bale er begge ute med skader, og kantspilleren Erik Lamela er utelatt fordi han brøt koronareglene i julen sammen med to andre lagkamerater.

Brentford mangler antakeligvis midtbanespillerne Shandon Baptiste og Christian Norgaard, som begge er skadet.

The Bees har ingen andre spillere på skadelisten og alle spillerne og støtteappratet har testet negativt for koronaviruset.

Spurs trøkker til fra start

Tottenham-manager Jose Mourinho har en statistikk mot lag utenfor Premier League i liga- og FA-cupen som burde skremme vettet av Brentford. Han har vunnet 15 av 17 hjemmekamper i disse to turneringene.

Spurs har gått til pause med ledelse i seks av de siste syv Premier League-kampene hjemme på Tottenham Hotspur Stadium. Jose Mourinhos karer vil også kjøre på fra start også mot Brentford, og vi tror de leder etter første omgang og vinner etter 90 minutter. Oddsen på H/H-spillet er 2,10. Det er absolutt spillbart.

