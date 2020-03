Nabolaget-millionær leverte feil, vant 100.000 kr ekstra

Noen ganger gjør man tabber. Noen ganger går det galt, andre ganger blir det til stor suksess.

Seks nabolag spredt rundt om det langstrakte landet vårt vant store og små premier i kveld. Nabolaget som virkelig har gjort noe riktig befinner seg i Askim. Til tross for at storvinneren her opprinnelig gjorde en feiltakelse.

Hun kjøpte nemlig to kuponger samme uke. Nabolaget-trekningen 20.mars gjorde dermed henne 1,1 million kroner rikere. Kvinnen fra Askim kapret altså både hovedpremien på 1 million og 100 000 kroner, siden hun også ble sin nærmeste nabo.

Overrasket vinner

Nabolaget-spilleren med desidert mest flaks visste ikke at hun hadde vunnet de to premiene da Norsk Tipping ringte.

- Det er ikke til å tro. Nå er jeg i sjokk, er kvinnens første reaksjon. Deretter ble telefonrøret sendt til ektemannen slik at det glade budskap kunne spres i stua.

- For en start på helgen, utbryter han.

Selv om kvinnen ble sjokkert og noe målløs, kom hun på et par ting hun ønsker å bruke premien på.

- I disse tider er det fint å dele. Jeg tenker i hvert fall å dele med barna mine, sier den glade kvinnen. Hun legger også til at en varmepumpe vil være kjærkomment og står høyt på ønskelista.

Kvinnen ønsker å være anonym.

Kupongene kjøpte hun på mobilen.

Over 10 000 vinnere fredag kveld

Nabolaget-trekningen strødde ikke bare om seg i Askim. Fem andre vinnernabolag kunne også juble over premier før helgen kom i gang. Hovedvinnerne i disse nabolagene vinner 100 000 kroner hver, mens de spillende naboene deres vinner mellom 10.000 og 50 kroner:

- Oslo

- Skedsmokorset

- Lillehammer

- Sævelandsvik

- Dalekvam

Gratulerer til alle vinnerne!

Nabolaget trekkes daglig. Er det ditt nabolag i morgen?

En Nabolaget-kupong er gyldig i en uke. På fredager trekkes seks nabolag. I ett av disse mottar hovedvinneren 1 million kroner. Alle andre dager trekkes det ut ett nabolag med en hovedpremie på 10 000 kroner.

