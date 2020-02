Napoli har våknet igjen

Napoli kan vinne, selv om de har en lang skadeliste.

Tirsdag er Champions League tilbake. Mandagens langoddsprogram bærer preg av at det er stille før stormen. Det spilles én kamp i italiensk Serie A, hvor Sampdoria møter Napoli. Det er også to kamper på nest øverste nivå i Italia og i Tyskland. I tillegg er det et par håndballkamper fra Sverige og esport. På ishockeyfronten er full rulle i russisk KHL. Natt til tirsdag er det tre kamper fra NHL.

Sampdoria - Napoli (Pause/fulltid dobbel) - U/B 4,40 (spillestopp kl. 2040)

Sampdoria har hatt en elendig sesong, og Claudio Ranieri er hentet til Stadio Luigi Ferraris for å redde dem fra nedrykk. Så langt har det ikke Ranieri vært noen stor suksess. Sampdoria har kun vunnet to av ni kamper, og de er kun fire poeng over nedrykksstreken.

Sampdoria har spilt tolv kamper mot lagene som ligger på samme plass som Napoli og over, og de står uten seire og har tapt ni av dem. De har også scoret få mål mot de beste lagene, mens Napoli står med 1,6 må i snitt per bortekamp i Serie A

Etter tre tap på rad i ligaen, slo Napoli til med en 2-1-seier på hjemmebane mot serieleder Juventus i forrige serierunde, og vi tror de kan ta sin andre seier på rad i bortekampen mot Sampdoria. For i løpet av det siste tiåret har Napoli vunnet flere kamper mot Sampdoria enn noe annet lag i Serie A. De står med seier i 14 av 19 kamper i denne perioden. Gjestene har hatt et jerngrep på Sampdoria de siste sesongen Statistikken viser at de har vunnet syv av de åtte siste kampene mellom lagene, og de har scoret minst to mål i ni av de siste ti kampene mot laget fra Genoa.

Gennaro Gattuso har levert bra resultater med Napoli, til tross for at klubben har store skadeproblemer. Han har til og med klart å beholde Dries Mertens – som virket å være på vei vekk i januarvinduet da Carlo Ancelotti styrte. Mertens blir i klubben, iallfall ut sesongen, og han mangler bare et par mål på å bli klubbens mestscorende spiller gjennom tidene. Han er spiller imidlertid ikke mandagens kamp siden han er ute med skade.

Napoli har en glimrende statistikk mot Sampdoria, og det viste i kampen mot Juve sist at de er i fremgang. Napoli skal være i stand til å slå et Sampdoria-lag som sliter.

Napoli har ikke ledet til pause i noen av de siste syv bortekampene i Serie A, mens Sampdoria har holdt gjestene sine til uavgjort i tre av de siste seks kampene. 1,75 i odds på Napoli-seier er litt snaut Da frister det mer å gå for et U/B-spill. Det betyr at det står uavgjort til pause og at Napoli vinner etter 90 minutter. Et slikt scenario gir flotte 4,40 i odds.

