Napoli knuser Barcelona

Napoli har allerede slått både Liverpool og Juventus hjemme denne sesongen. I kveld kommer Barcelona på besøk i åttedelsfinalen i Champions League.

To nye åttedelsfinaler i Champions League er det store høydepunktet på tirsdagens langoddsprogram. Napoli tar imot Barcelona, mens Chelsea skal opp mot Bayern München. Ellers er det fem kamper i engelsk Championship der serieleder West Bromwich er blant lagene som skal i aksjon.

Napoli - Barcelona H 3,15 (spillestopp kl 20.55)

Før sesongen var Napoli sett på som en stor utfordrer til Juventus i kampen om seriegullet i Serie A. Etter 25 serierunder er Napoli for lengst hektet av i gullkampen og liggerpå 6. plass med 36 poeng og har formidable 24 poeng opp til serieleder Juventus og 23 poeng opp til Lazio på 2. plass. Med en kamp mer spilt enn Atalanta, er det i tillegg hele ni poeng opp til 4. plassen.

Overraskende managerbytte

Populære Carlo Ancelotti fikk sparken i midten av desember, like etter at Napoli hadde kvalifisert seg for sluttspillet i Champions League. I gruppespillet innledet forøvrig Napoli med 2-0 seier hjemme over Liverpool. Gennaro Gattuso ble overraskende ansatt som ny manager etter Ancelotti. Det var ingen umiddelbar suksess, da Napoli tapte fire av de fem første seriekampene med Gattuso som sjef. Så kom oppturen med 2-1 seier hjemme mot Juventus 26. januar. Fire av de fem siste seriekampene er vunnet i den første semifinalen av Coppa Italia, ble det 1-0 seier borte mot Inter. Midtstopper Kalidou Koulibaly har kun spilt en kamp de siste to månedene og er usikker til kveldens kamp. Utover det kan Gattuso stille med sitt beste mannskap.

Napoli uten suksess i Champions League

Napoli er inne i sin fjerde strake Champions League-sesong, men fortsatt har ikke laget klart å ta seg lenger enn til åttedelsfinale. Forrige sesong ble det kun 3. plass i gruppespillet. Heller ikke sesongen 2017/18, klarte Napoli å ta seg videre fra gruppespillet. I 20116/17-sesongen ble det 1-3 tap mot Real Madrid både borte og hjemme i åttedelsfinalen.

Også Barcelona har sparket sin manager underveis i denne sesongen. Ernesto Valverde fikk fyken midt i januar og inn kom Quique Setien. Han innledet med en lite overbevisende 1-0 seier hjemme mot Granada og deretter 0-2 tap borte for Valencia. Men nå er de fire siste seriekampene vunnet og ettersom Real Madrid overraskende tapte 0-1 borte mot Levante i helgens serierunde, overtok Barcelona serieledelsen i La Liga. Moderate 5-3-4 på bortebane i serien og i kvartfinalen av Copa del Rey endte det med 0-1 tap borte for Athletic Bilbao.

Barcelona har mye å revansjere

Barcelona har atskillig å revansjere i Champions League. Både i 2015/16-sesongen, 2016/17-sesongen og 2017/18-sesongen røk laget ut allerede i kvartfinalen. Forrige sesong vant Barcelona 3-0 hjemme mot Liverpool i den første semifinalen, for deretter å tape 0-4 i returmøtet på Anfield. I 2017/18-sesongen var det nesten det samme som skjedde i kvartfinalen. Da vant Barcelona 4-1 hjemme over Roma, for deretter å tape 0-3 borte på Olympiastadion.

Quique Setien må unnvære flere viktige spillere i kveld. Luis Suarez, Jordi Alba og Sergi Roberto er alle ute med skader. Ousmane Dembélé har nesten ikke spilt denne sesongen og er har stort sett vært ute med skade.

Napoli er kraftig på gang formmessig. Til tross for en skuffende sesong, har de slått både Liverpool (gruppespilleti Champions League) og Juventus (i Serie A) denne sesongen og de har slått Inter 1-0 borte i semifinalen av Coppa Italia. Potensialet i Napoli er uomtvistelig og det blir garantert ingen walkover for Barcelona i kveld.

Slik oddsene er satt i denne kampen, er det uten tvil hjemmeseieren som lokker mest. 3,15 på høykapable Napoli spilles.

