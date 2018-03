Napoli må tilbake på vinnersporet

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Fire kamper fra Eliteserien, en kvartfinale fra den engelske FA-cupen, tre kamper fra La Liga, en kamp fra Bundesliga, en kamp fra Ligue 1 og to kamper fra Serie A er rammen rundt søndagens tippekupong. Bonuspotten vokser og er på ca 1,3 mill denne søndagen. Innleveringsfristen er kl 17.25. Under spillboksen finner du analyser av samtlige tolv kamper på kupongen.

1. Vålerenga - Odd

Flott sesongstart for Vålerenga som tok tre velfortjente poeng i den vanskelige seriepremieren borte mot Kristiansund. Det var en ganske jevnspilt kamp, men ingenting å si på at Vålerenga tok full pott. Har vært solide på hjemmebane de siste sesongene og landet på 8-4-3 i fjorårssesongen og endte med 4-0-1 på de fem seriekampene som ble spilt på nye Intility Arena. Nyervervelsen Felipe Carvalho ble ikke klar til serieåpningen, men kan være klar søndag. Kun Enar Jäager vil i såfall mangle, han er kneoperert og blir ikke klar på en stund.

Odd hadde ballen klart mest, men endte opp med å tape seriepremieren hjemme mot Haugesund med 1-2. Var fjorårets store skuffelse i Eliteserien til tross for sjetteplass. Hadde da knallsterke 10-2-3 hjemme i Skien og meget svake 2-4-9 på bortebane. Mannskapsmessig ser det bra ut for Odd.

4-1-5 på de ni siste tilsvarende i Oslo, og vi merker oss at Vålerenga vant denne forrige sesong og da på nye Intility Arena.. Vi tror på hjemmeseier igjen. H.

2. Brann - Bodø/Glimt

Brann reiste til Trondheim og serieåpning mot Ranheim forrige lørdag, men kampen ble som kjent avlyst grunnet elendige baneforhold. Det er stilt visse forventninger til Brann denne sesongen og hjemme på Brann stadion står laget med 11-3-1 (2016-sesongen) og 8-4-3 (2017-sesongen). Gilbert Koomson er en meget spennende nykommer fra Sogndal, Samuel Sahin-Radlinger er ny keeper og Taijo Teniste er hentet som erstatter for Amin Nouri på backplass. Fredrik Haugen og Gilli Rolantsson har begge fornyet sine kontrakter. Torgeir Børven er solgt til Odd, mens Henrik Kjelsrud Johansen er hentet fra Vålerenga. Deyver Vega og Daniel Braaten er begge friskmeldte etter skadefravær, men ikke med i søndagens tropp. Kristoffer Barmen har slitt med influensa denne uken, men er med i troppen.

Nyopprykkede Bodø/Glimt fikk en flott debut med sin 3-1 seier hjemme mot Lillestrøm sist søndag. Kristian Fardal Opseth leverte på direkten også i Eliteserien og stod for to av målene. Det er nok først og fremst på Aspmyra at Glimt kommer til å ta poengene sine denne sesongen. Glimt hadde 3-3-8 i nedrykksesongen i 2016, 4-3-8 og 4-0-11 de to sesongene før der i Eliteserien og har historisk ikke vært et sterkt bortelag på øverst nivå. Spissen Geir Andre Herrem ble klar fra Åsane tidligere denne uken og er med i Glimts tropp som ellers stiller uforandret fra seriepremieren.

Hjemmesterke Brann skal ses med gode vinnersjanser i sin seriepremiere, men vi har godt med sikkeralternativer på tippekupongen, så vi tar med en halvgardering her. HU.

3. FK Haugesund - Molde

Kanonstart for FK Haugesund som tok alle tre poengene i den vanskelig bortepremieren not normalt hjemmesterke Odd. Haugesund har ikke vært kjent for briljere på bortebane og vant kun fire av femten bortekamper i 2016-sesongen og kun fem av femten bortekamper forrige sesong. Tapte kun en hjemmekamp i 2016-sesongen, men var litt svakere på hjemmebane forrige sesong med 6-5-4. Christian Grindheim er den klart viktigste nykommeren. Med mannskapet til Eirik Horneland ser det bra ut.

Molde tok en oppskriftsmessig seier hjemme mot nederlagsdømte Sandefjord i sin seriepremiere. 5-0 ble sluttresultatet, men det sier kanskje mest om hvor svake Sandefjord er. Tok sølvet i fjor, til tross for at det ikke alltid fløt like bra spillemessig. Bjørn Bergmann Sigurdarson er solgt til Rostov, Daniel Chima Chukwu er hentet tilbake fra Legia som erstatter. Molde er av de fleste ekspertene spådd på andreplass også denne sesongen. Men hadde ikke bedre enn 7-4-4 på bortebane forrige sesong. Molde har ingen spesielle fravær.

Pussige 0-4-0 på de fire siste tilsvarende Haugesund stadion. Dette ser åpent ut og vi tar med alle tegn. HUB.

4. Tromsø - Strømsgodset

Ulrik Yttergård Jenssen er solgt, det samme gjelder for gode Aron Sigurdarson. Mens Tom Høgli er hentet hjem fra FC København. Tromsø var i trøbbel store deler av fjorårssesongen, men tilslutt berget laget plassen.Innledet svakt med å tape 1-4 borte for Start i seriepremieren og fortsatt dermed med å underprestere på bortebane. Helt greie 6-3-6 på hjemmebane i fjorårssesongen. Daniel Berntsen ble hentet fra Vålerenga tidligere denne uken og kan få si debut allerede søndag. Mannskapsmessig er det ingen spesielle problemer for Tromsø.

Strømsgodset var ganske klare favoritter hjemme mot Stabæk sin seriepremiere, men måtte nøye seg med 2-2. Flere eksperter har tippet Strømsgodset på andreplass denne sesongen. hadde en meget svak første halvdel forrige sesong, men avsluttet med åtte seire på de ti siste seriekampene. Bortetallene var likevel ikke bedre enn 4-5-6.Eirik Ulland Andersen ble operert denne uken og er ute i en måneds tid. Kristoffer Tokstad sliter med en luftveisinfeksjon og er heller ikke med nordover.

6-3-1 i de ti siste tilsvarende seriekampene på Alfheim. Vi tror mest på hjemmeseier og minst på poengdeling. HB.

5. Leicester - Chelsea

Kvartfinale i FA-cupen.

Åtte serierunder før slutt er Leicester avansert til 8. plass i Premier League med totalt 40 poeng og har dermed ikke mer enn åtte poeng opp til Arsenal på 6. plass (Europa League-plass). Moste tabelljumbo West Bromwich på bortebane sist lørdag med 4-1 og James Vardy fortsetter å produsere scoringer. 6-5-4 hjemme på King Power stadium. Robert Huth og Daniel Amartey er fortsatt ute for Leicester.

Chelsea leverte en solid bortekamp mot Barcelona i returoppgjøret i åttedelsfinalen i Champions League onsdag kveld, men endte likevel opp med å tape 0-3. Ligger på 5.plass i Premier League med fem poeng opp til Liverpool når det gjenstår åtte serierunder, så Champions League-plassen er i aller høyeste grad i fare. Var tapende finalist i FA-cupen forrige sesong (1-2 mot Arsenal). 7-3-5 er tallene på bortebane i Premier League. Langtidsskadde David Luiz og Ross Barkley er de eneste fraværene for Chelsea.

2-1, 0-3 og 1-2 (fjerde serierunde denne sesongen) er resultatene på de tre siste tilsvarende i serien. Vi helgarderer. HUB.

6. Villarreal - Atletico Madrid

De tre neste kampene er alle hentet fra La Liga.

Kun sju poeng på de sju siste seriekampene for Villarreal som dog fortsatt ligger på 6. plass (den siste plassen som gir Europa League). Girona på plassen bak er kun ett poeng bak. 7-2-4 er gode hjemmetall,men to av de tre siste hjemmekampene er tapt. Mario Gaspar er tilbake etter karantene, mens Andres Fernandez, Bruno Soriano og Ramiro Guerra er ute.

Atletico Madrid hadde 3-0 å ta med seg til returoppgjøret borte mot Lokomotiv Moskva i åttedelsfinalen i Europa League torsdag kveld, men vant likevel borteoppgjøret med 5-1. I La Liga er formen fortsatt utmerket med 8-1-1 på de ti siste seriekampene. Avstanden opp til serieleder Barcelona er på åtte poeng. Solide 9-3-2 på bortebane i serien. Filipe Luis er ute for sesongen, mens Stefan Savic er usikker. Det samme gjelder for reservespissen Kevin Gameiro.

Vi merker oss at Villarreal har vunnet de to siste tilsvarende, men Atletico Madrid taper omtrent ikke fotballkamper lenger (bortsett fra mot Barcelona da). UB.

7. Celta Vigo - Malaga

Hjemmelaget ble som ventet er nummer for liten borte mot sterke Atletico Madrid sist søndag og tapte 0-3. Det var det fjerde strake bortetapet for Celta som står med 5-1-9 på bortebane. Det går noe bedre hjemme i Vigo med 6-4-3 totalt og med 38 poeng, er det faktisk ikke mer enn seks poeng opp til Villarreal på 6. plass. Tre av de fire siste hjemme er vunnet. Daniel Wass er eneste fravær for hjemmelaget.

Det ser fortsatt blytungt ut for tabelljumbo Malaga som med kun to poeng på de 13 siste seriekampene, ikke har mer enn 13 poeng totalt. Opp til Levante på sikker plass skiller det nå hele 14 poeng og det gjenstår kun ti serierunder. 12 av 14 bortekamper er tapt, den eneste borteseieren kom mot Real Sociedad så langt tilbake som 12. desember. Samu Garcia soner karantene for sitt røde kort mot Barcelona, ellers er et par tre andre spillere usikre.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og det er ikke lett å argumentere for en skrell her. H.

8. Real Madrid - Girona

Med 25 poeng på de ti siste seriekampene og avansement til kvartfinalen i Champions League på bekostning av PSG, har det endelig blitt orden i rekkene igjen i Madrid. Cristiano Ronaldo pøser inn mål igjen, men så lenge Barcelona og Atletico Madrid på plassene foran på tabellen, heller ikke avgir poeng, er det stort sett status quo i toppen av den spanske ligaen. Real Madrid er på 3.plass og har sju poeng opp til Atletico Madrid på 2. plass og hele 16 poeng opp til Barcelona. Sergio Ramos og Gareth Bale har trent alternativt den siste uken, men rekker begge trolig søndagens kamp. Ellers er det ikke nevneverdige problemer for Real Madrid.

Nyopprykkede Girona fortsetter å levere og etter sist fredags 2-0 seier hjemme mot Deportivo La Coruna, skiller det nå kun ett poeng opp til Villarreal på 6. plass. Tre strake seire nå, men det er på hjemmebane det svinger mest (8-2-4). På bortebane presterer ikke laget allverden (4-5-5). Tok dog en sterk borteseier mot Villarreal i siste bortekamp. Ingen nye skader eller karantener for Girona.

Real Madrid seg seg ikke tilbake lenger og Girona er ikke allverdens på bortebane. H.

9. RB Leipzig - Bayern München

RB Leipzig tok seg videre til kvartfinale i Europa League torsdag kveld, etter 1-1 borte mot Zenit St. Petersburg. i hjemlig bundesliga ligger laget på 6. plass før helgens runde med totalt 40 poeng, men det skiller kun seks poeng opp til Schalke 04 på andreplass. Det er spesielt på bortebane laget har avgitt for mange poeng (4-3-6). Hjemme i Leipzig er tallene gode 7-4-2. Marcel Halstenberg er eneste fravær for Leipzig.

Bayern München hadde med seg 5-0 ledelse til Istanbul forut for returkampen mot Besiktas onsdag kveld, men vant likevel bortekampen med 3-1. I Bundesliga har laget for lengst sagt takk for følget og avstanden ned til serietoer Schalke er på formidable 20 poeng, når det gjenstår åtte serierunder. Har sterke 10-1-2 på bortebane denne sesongen og formen er knallsterk med 9-1-0 på de ti siste seriekampene og seks strake borteseire. Thiago pådro seg en smell mot Besiktas og er ikke med søndag. Det er heller ikke Arjen Robben og flere spillere som er langtidsskadd.

Fjorårets tilsvarende oppgjør ble en real målfest og selv om Leipzig ledet 4-2 etter 65 minutter, endte Bayern opp som vinnere med 5-4. Bayern trenger ikke poeng lenger, det er trolig Leipzigs fremste håp foran søndagens oppgjør. Vi tar med alle tegn. HUB.

10. Marseille - Lyon

Med 3-1 ledelse etter første kamp hjemme mot Athletic Bilbao og 2-1 seier borte i returoppgjøret torsdag kveld, tok Marseille seg til kvartfinale på overbevisende vis i Europa League. I Ligue 1 er laget på 3. plass (de tre øverste plassen gir Champions League) med totalt 59 poeng. Monaco på 2. plass her en kamp mer spilt og er sju poeng foran. Ned til søndagens motstander Lyon på 4. plass skiller det fem poeng. Kun en seriekamp er tapt hjemme i Marseille (9-4-1). Solide 6-3-1 på de ti siste seriekampene. Mannskapsmessig ser det veldig bra ut for Marseille.

Lyon var også med i Europa League torsdag kveld og hadde 1-0 ledelse fra bortemøtet mot CSKA Moskva,men endte opp med å tape returoppgjøret 2-3 hjemme i Lyon og dermed var det game over. Kun en seier på de sju siste seriekampene i Ligue 1 (1-3-3), har gjort at Lyon er i trøbbel med å kapre topp tre-plassering. Det er fem poeng opp til Marseilles på 3. plass og med tap her, er trolig løpet kjørt. 8-4-3 er bra bortetall, men kun to poeng er tatt på de fire siste bortekampene. Toppscorer Nabil Fekir er fortsatt på skadelisten.

Vi tror klart mest på hjemmeseier og har også anbefalt spill på Marseille på langoddsen. Men tilsvarende oppgjør har endt uavgjort de tre foregående sesongene og all den tid vi har bra med sikkeralternativer på tippekupongen halvgarderer vi denne. HU.

11. Lazio - Bologna

Lazio hadde et vanskelig utgangspunkt foran returmøtet borte mot Dynamo Kiev i Europa League torsdag, ettersom laget kun klarte 2-2 i hjemmemøtet. Men gjorde jobben på fremragende vis og vant 2-0 og er klare for kvartfinale i Europa League der østerrikske Salzburg venter. I hjemlig Serie A ligger laget på 4. plass (de fire øverste i Serie A gir Champions League-plass/kvalik). Har variert litt i prestasjonene i det siste, men 7-2-4 er bra tall på hjemmebane. Sergej Milinkovic-Savic er ute med skade, det samme gjelder for Senad Lulic.

Bologna er ett av mange lag som ligger litt i ingenmannsland på tabellen i Serie A, nå når det gjenstår 11 serierunder. Er på 12. plass med totalt 33 poeng og har ni poeng ned til streken. Fem tap på de sju siste seriekampene og totalt 5-0-9 på bortebane. Angelo De Costa, Riccardo Orsolini og Andrea Poli er uaktuelle for Bologna.

Det står 3-1-0 på de fire siste tilsvarende på Stadio Olimpico. H.

12. Napoli - Genoa

I jakten på den ettertraktede Scudettoen, så valgte Napoli "vekk" suksess i Europa League. Det endte med exit for RB Leipzig og endte med kun ett poeng på de to siste seriekampene, og plutselig har ustoppelige Juventus fått fire poengs luke. Og det til tross for at Napoli står med knallsterke 22-4-2 totalt og 10-2-2 hjemme i Napoli. Faouzi Ghoulam og Vlad Chiriches rekker ikke søndagens kamp. Lørdag kveld måtte dog Juventus nøye seg med 0-0 borte mot Spal, så med seier i kveld vil Napoli redusere avstanden til Juventus til kun to poeng.

Genoa ligger på nedre sjikt med sine 30 poeng og har således seks poeng ned til lagene som ligger rundt nedrykksstreken. Etter en flott periode med tre seire på rad, deriblant borteseier mot Lazio og hjemmeseier mot Inter, er det blitt to strake tap nå. Anstendige 5-4-5 på bortebane. Armando Izzo og Miguel Veloso er ute for bortelaget.

Det står 6-1-0 på de sju siste tilsvarende i Napoli og hjemmelaget kan ikke rote vekk poeng for tredje kamp på rad. H.

