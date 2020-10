Når disse to landene møtes til landskamp vil ikke resultatene rapporteres i alle land

Det er ikke alltid like enkelt å være en ny stat.

Torsdag møtes Nord-Makedonia og Kosovo til landskamp. Vi i Norge vil etter all sannsynlighet være mer opptatt av en annen playoff-kamp, men for innbyggerne i disse to landene er det mer enn bare fotballprestisjen som står på spill.

Odds Elbasan Rashani (t.v) og trener Jan Frode Nornes før eliteseriekampen i fotball mellom Odd og Vålerenga på Skagerak Arena i juni. Foto: Trond Reidar Teigen (NTB scanpix)

Kosovo

Republikken Kosovo erklærte sin uavhengighet fra Serbia i 2008, men det er bare 98 av medlemslandene i FN som har anerkjent landet. Norge er ett av landene, mens for eksempel Russland, Kina, India, Brasil og Argentina er blant landene som ikke anerkjenner Kosovo. I Europa har ikke Spania foreløpig anerkjent landet.

Kosovo fikk fra 2014 lov til å spille treningskamper mot andre FIFA-land, med unntak av tidligere land som hadde vært en del av Jugoslavia. Landet ble en del av FIFA i 2016.

Napoli-spilleren Amir Rrahmani er kaptein, mens Herolind Shala (Vålerenga) og Elba Rashani (Odd) også spiller på landslaget. Begge har U-landskamper for Norge.

Goran Pandev for Genoa. Garofalo / LaPresse / AP / NTB Foto: (NTB scanpix)

Nord-Makedonia

Republikken Nord-Makedonia het Makedonia fram til 2019, og navneskiftet medførte at mange land som ikke tidligere hadde anerkjent landet valgte å gjøre det. Bakgrunnen er en strid med nabolandet Hellas, som mener de har rett til navnet Makedonia som en provins i Hellas. Landene har i dag gode relasjoner. Landet erklærte sin uavhengighet da Jugoslavia ble oppløst i 1991.

Landslaget ble en del av FIFA i 1994. Den store spilleren er kaptein Goran Pandev, 37-åringen har 110 landskamper.

Veien til EM

Laget som vinner denne kampen vil møte vinneren av kampen mellom Georgia og Hviterussland. Vinneren av den kampen igjen vil gå inn i gruppe C eller F i EM.

Det som er sikkert er at mediene i landene som ikke anerkjenner Kosovo som suveren stat unnlater å melde resultatene fra kampen.

Kosovo har ikke vunnet noen av sine 5 siste kamper, men oddsen tilsier en helt åpen kamp.