Nederland kan plage Tyskland

Lørdagens tippekupong består av fire landskamper fra Nations League, sju kamper fra engelsk League One og avsluttes med en kamp fra League Two i England. Innleveringsfristen er som vanlig kl 15.55. Under kampanalysene finner du våre to spilleforslag, hvv 96-rekker og 432-rekker.

1. Norge - Slovenia

Nations League og begge kampene fra Norges gruppe innleder lørdagens tippekupong. Norge stod med fem strake seire, før det ble 0-1 tap borte mot Bulgaria sist. Det var en kamp der Norge var klart best, men ikke maktet å score mål. Men tar Norge full pott i hjemmekampene mot Slovenia og Bulgaria førstkommende tirsdag, er vi tilbake i førersetet i denne gruppa. Norge avslutter med bortekamper mot Slovenia og Kypros i neste runde som spilles i midten av november.

Slovenia har tapt 1-2 i begge sine to første kamper i denne gruppa og vil være hektet av med tap på Ullevaal lørdag. Viktige Kevin Krampl (spiller til daglig i RB Leipzig) er ute med skade, det samme gjelder for midtbanespilleren Benjamin Verbic. Bortsett fra en 2-0 seier mot Montenegro i en treningskamp, har Slovenia tapt fem av sine seks siste bortekamper.

Norge roter normalt ikke bort poeng her og får tillit som en våre sikre på lørdagskupongen. H.



2. Bulgaria - Kypros

Bulgaria spilte VM-kvalik i gruppe med blant annet Frankrike, Sverige og Nederland. Tok fire seire i den gruppen på 10 spilte kamper og alle seirene kom på hjemmebane. Overrasket derfor med å slå Slovenia 2-1 borte i åpningskampen sin i Nations League. Vant som kjent 1-0 hjemme mot Norge sist, men det var slett ikke fortjent. uansett hvordan man snur og vender på det, så er Bulgaria sterke hjemme.

Kypros stod med 0-1-7 på sine åtte siste landskamper, før laget noe overraskende slo Slovenia i runde to av Nations League for en måned siden. Tapte som kjent åpningskampen borte mot Norge med 0-2.

Bulgaria skal ha svært gode vinnersjanser i denne. H.

3. Nederland - Tyskland

Nations League divisjon A og guppe 1 der Frankrike er det tredje laget. Det er tegn til bedring for fotballstormakten Nederland som altså verken kom seg til EM-sluttspill i 2016 eller til VM-sluttspillet i sommer. Har slått Portugal 3-0 borte i år, de har slått Peru 2-1 og de har spilt uavgjort mot Italia. Gjorde en solid bortekamp mot Frankrike i den første kampen i denne gruppa, selv om det endte med 1-2 tap. Trener Ronald Koeman kan stille med sitt beste lag i Amsterdam lørdag kveld.

Tyskland var en av de aller største VM-favorittene i sommerens VM i Russland. Men etter å ha blitt kontret i senk av Mexico i åpningskampen og tapt 0-1 fant Tyskland aldri seg selv igjen og kom seg ikke engang videre til sluttspillet. Har spilt landskamper etter VM. Begge hjemme i Tyskland. 0-0 mot Frankrike og 2-1 seier mot Peru. kampen mot Frankrike var Nations League og Tyskland var best i den kampen og hadde fortjent å vinne. Mesut Özil har gitt seg med landslagsspill,men utover det kan Joachim Löw stille med sitt beste mannskap.

Nederland er på vei opp og kan skape problemer for Tyskland. HUB.

4. Irland - Danmark

Denne kampen er fra divisjon B og gruppe 4 der Wales er det fjerde laget. Irland innledet turneringen med å tape hele 1-4 borte mot Wales. irland møtte som kjent Danmark i playoff til sommerens fotball-VM. Den første kampen i Danmark endte 0-0 og "alle" tenkte fordel Irland til returkampen hjemme i Dublin. Kampen endte med 5-1 seier til Danmark og det svir nok fortsatt for irene. Landslagssjef Martin O'Neil kan glede seg over at Harry Arter og James Mclean er tilbake etter å ha mistet Wales-kampen. Heller ikke Shane Long var med der, men også han er klar til lørdagens kamp.

Danmark gjorde et flott VM-sluttspill i Russland i sommer og tok seg videre til åttedelsfinale uten å ha tapt en av gruppespillkampene. I åttedelsfinalen ble det ekstraomganger og deretter straffesparkkonkurranse mot Kroatia, en kamp Kroatia gikk seirende ut av. Innledet Nations League med en komfortabel 2-0 seier hjemme mot Wales. Åge Hareide kan mer elle mindre mønstre samme startellever som under VM, med ett viktig unntak. Christian Eriksen har mistet de siste kampene for Tottenham og er meget usikker til lørdagens kamp.

Irland er garantert revansjesugne til lørdagens kamp, de styrkes av at flere sentrale spillere er tilbake siden Wales-kampen og skal ha utgangstipset hjemme i Dublin. Danmark skal få slite for å ta tre poeng i denne. HU.

5. Coventry - Wycombe

De sju neste kampene på lørdagskupongen er alle fra League One i England.

Sesongen 1999-2000 endte Coventry på 14. plass i Premier League, men sesongen etter (2000/2001) ble det nedrykk til Championship. Etter 11 sesonger i Championship endte det med nedrykk etter sesongen 2011/12 til League One. Elendigheten var ikke ferdig med det, etter sesongen 2016/17 ble det nedrykk til League Two. Men der ble Coventry kun en sesong. Endte riktignok kun på 6. plass på tabellen, men tok seg tilbake til League One via playoff. Har klart seg ålreit etter opprykket og ligger på 14. plass (24 lag i League One) etter de tolv første seriekampene. Står med rekken 4-3-5 og har altså 15 poeng. 11 102 tilskuere møtte opp på Ricoh Arena i forrige hjemmekamp mot Portsmouth. Den kampen endte med 0-1 tap. Totalt 2-1-3 på hjemmebane. Jodi Jones er tilbake etter sykdom, mens Jordan Shipley er på landslagsoppdrag med Irland U-21.

Wycombe rykket også opp til League One før denne sesongen, men de endte på 3. plass i League Two forrige sesong og sikret direkte opprykk. Hadde sterke 12-7-4 på bortebane i opprykkssesongen. Har innledet litt svakere enn Coventry og kun bokført to seire på sine tolv første seriekamper (2-6-4). Borte står laget med 1-3-2. Formen er ålreit med kun ett tap på de fem siste seriekampene (1-3-1). 36 år gamle Adebayo Akinfenwa har scoret i tre kamper på rad for Wycombe, men mister trolig lørdagens kamp. Sido Jombati er tilbake etter karantene, mens Anthony Stewart, Adam El-Abd og Nathan Tyson fortsatt er på skadelisten.

Tilsvarende oppgjør i League Two forrige sesong endte med 3-2 seier til Coventry. I mangel på gode sikkeralternativer på lørdagens tippekupong, setter vi vår lit til Coventry her. H.

6. AFC Wimbledon - Portsmouth

Hjemmelaget rykket opp til League One etter sesongen 2015/16 og er altså i gang med sin tredje sesong i League One. Endte på 15. plass sesongen 2016/17, mens det ble 18. plass forrige sesong. 8-8-7 og 8-6-9 på hjemmebane de to sesongene. Har innledet middels denne sesongen også og står med rekken 3-2-7 og 11 poeng etter sine tolv første seriekamper og ligger helt nede på 20. plass. Fire av seks hjemmekamper er tapt (1-1-4). Fire av de fem siste seriekampene er tapt. Spissen James Hanson har mistet de tre siste kampene, men skal være friskmeldt til lørdagens hjemmekamp.

Portsmouth vant League Two sesongen 2016/17 og endte på 8. plass i sin første sesong i League One. Stod med 8-3-0 og var eneste ubeseirede lag i League One før forrige lørdags hjemmekamp mot svakt plasserte Gillingham, men endte opp med å tape 0-2. Topper dog fortsatt tabellen med sine 27 poeng og har tre poeng ned til Peterborough på 2. plass. Sterke 5-1-0 på seks spilte bortekamper. Midtbanespilleren David Wheeler (på lån fra QPR) røk ut med ankelskade sist helg og er borte i noen uker.

Portsmouth gikk på et feilskjær sist lørdag. Lørdag er de nok tilbake på vinnersporet. B.

7. Oxford - Plymouth

Oxford rykket opp til League One etter å ha blitt nummer to i League Two sesongen 2015/16. Endte helt oppe på 8. plass i sin første sesong etter opprykket, men leverte svakere forrige sesong og endte på 16. plass. 11-4-8 (sesongen 2016/17) og 9-6-8 (sesongen 2017/18) på hjemmebane. Har innledet meget svakt denne sesongen og ligger helt sist med 6 poeng etter kun en seier og åtte tap (1-3-8) på sine tolv første seriekamper. Seieren kom hjemme mot Burton i femte serierunde. Fire ettmålstap og to poengdelinger i de seks siste seriekampene. Midtbanespilleren Shandon Baptiste er tilbake etter karantene.

Plymouth rykket opp til League One etter å blitt nummer to i League Two sesongen 2016/17. Endte helt oppe på 7. plass forrige sesong og hadde da 6-8-9 på bortebane. Det var således ikke bortebane som var årsak til den gode plasseringen. Det har gått betydelig tyngre for Plymouth denne sesongen og i likhet med Oxford er det kun blitt en seier (1-4-7). Den seieren kom faktisk forrige helg hjemme mot AFC Wimbledon (1-0). Sterkt bortepoeng med fjerdeplasserte Barnsley i runden før, så det er bedring. For Plymouth er faktisk hele fire spillere tilbake etter skader. Men fortsatt er Ryan Taylor, Joe Riley, Gary Sawyer og Scott Wootton ute.

Det endte 0-1 i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Hjemmelaget er forbausende stor favoritt her. Vi helgarderer på 432-rekkeren, men spiller H på 96-rekkeren. HUB.



8. Burton Albion - Bristol Rovers

Hjemmelaget nøyde seg med to sesonger i Championship etter opprykket i 2016. Endte nest sist i Championship forrige sesong og hadde berget plassen om det hadde blitt seier borte mot Preston i siste serierunde. Svake 4-5-14 på hjemmebane i nedrykkssesongen, klart bedre 9-4-10 på hjemmebane sesongen før. Har innledet denne sesongen med ta ett poeng på fem bortekamper (0-1-4), men klart seg betydelig bedre hjemme (3-1-2). Ligger på 18. plass før helgens runde med 11 poeng. Både Stephen Quinn og Jake Buxton skal være tilbake for Nigel Cloughs lag, mens kantspilleren David Templeton som mistet forrige helgs seriekamp mot Wycombe, trolig også mister denne.

Heller ikke Bristol Rovers har fått sving på sakene i innledningen av denne sesongen. Kun to seire på de tolv første seriekampene (2-4-6) og laget ligger fjerde sist og under streken med sine 10 poeng. Har vært involvert i målfattige oppgjør på bortebane - 1-3-2 totalt og 4-5 i målforskjell. Svake 5-5-13 på bortebane forrige sesong og omtrent like svake 5-6-12 sesongen før der igjen.

Hjemmesterke Burton taper normalt ikke denne. HU.

9. Gillingham - Southend

Gllingham er inne i sin sjette strake sesong i League One og har definitivt ikke preget ligaen. 9. plass som best i sesongen 2015/16, men har sjelden vært innblandet i nedrykksstriden. Stod med seks tap og kun to seire, før laget ble det første til å påføre serieleder Portsmouth ett tap denne sesongen, da de meget overraskende slo serielederen 2-0 borte forrige helg. Kun en seier på de fem første hjemmekampene. Spissen Josh Parker er i vei på landslagsoppdrag med Antigua og Barbuda, mens Brandon Holton skadet seg i tirsdagens cupkamp mot Tottenham U-21 og blir borte en måneds tid.

Southend er inne i sin fjerde sesong i League One, etter å ha rykket opp fra League Two sesongen 2014/15. Det endte med 15. plass sesongen 2015/16, mens laget avanserte til 7. plass sesongen etter (2016/17). Fjorårssesongen endte med 10. plass. Meget svake 5-5-13 på bortebane da. Har hatt en litt variabel innledning på denne sesongen med 5-2-5 hittil og ligger på 11. plass med totalt 17 poeng. Fine 3-1-2 på seks spilte bortekamper. Forsvarsspillerne Jason Demetriou og Harry Kyprianou er begge på internasjonalt oppdrag med Kypros.

Det står 1-2-0 på de tre tilsvardende møte de tre siste sesongene. Denne er vrien. HB.

10. Rochdale - Doncaster

Hjemmelaget rykket opp til League One etter å blitt nummer tre i League Two sesongen 2013/14 og er altså igang med sin femte strake sesong i League One. Endte på 8. plass sesongen 2014/15, endte på 10. plass sesongen 2015/16, endte på 9. plass sesongen 2016/17. Men var alvorlig nedrykkstrøbbel forrige sesong og berget plassen først i siste serierunde. Har innledet med 3-4-5 denne sesongen og 13 poeng og ligger på 15. plass. Fire av seks hjemmekamper er tapt (1-1-4).

Da går det klart bedre for Doncaster som ligger på 6. plass etter rekken 6-3-3 på sine tolv første seriekamper. Doncaster har svingt mellom divisjonene det siste tiåret og var blant annet i Championship så sent som sesongen 2013/14. Men måtte altså helt ned til League Two etter sesongen 22015/16. Tok seg dog tilbake til League One på første forsøk. Endte på 15. plass forrige sesong og hadde da 6-8-9 på bortebane. Står med 3-1-2 på sine seks spilte bortekamper denne sesongen. Midtbanespilleren Herbie Kane (på lån fra Liverpool) må sone en kamps karantene og er uaktuell til lørdagens kamp.

1-1-1 på de tre siste tilsvarende i League One. Med den historikken må det nesten bli helgardering. HUB.

11. Accrington Stanley - Bradford

Hjemmelaget vant League Two forrige sesong og har fått en bra start på tilværelsen på dette nivået. De tolv første seriekampene har gitt 20 poeng og laget står med rekken 5-5-2. Ligger på 7. plass og har prestert 2-3-1 på de seks første hjemmekampene. Flotte 17-3-3 på hjemmebane som serievinner i League Two. Førstekeeper Connor Ripley ble utvist mot Shrewsbury sist lørdag og må sone tre kampers karantene. Ellers er det ingen endringer for hjemmelaget.

Bradford har vært dårligst nummer elleve i de fem sesongene laget har bak seg i League One etter opprykket fra League Two. Men det skjer neppe denne sesongen. Har innledet med åtte tap på de tolv første seriekampene og ligger tredje sist med kun 10 poeng. To av seks bortekamper er vunnet. Midtbanespilleren Sean Scannell ble utvist mot Sunderland og startet soningen av tre kampers karantene lørdag.

Accringston Stanley skal ha gode vinnersjanser lørdag og vi spiller denne sikker. H.

12. Port Vale - Lincoln

Den siste kampen på lørdagskupongen er fra League Two. Port Vale endte fjerde sist i League One sesongen 2016/17 og var også innblandet i en meget dramatisk bunnstrid i League Two i vår, selv om plassen var sikrere enn avstanden på ett poeng ned til Barnet som måtte rykke ned skulle tilsi. Anstendige 7-6-10 på hjemmebane i fjorårssesongen. Har innledet greit denne sesongen, spesielt på hjemmebane (3-1-2). Har dog slitt vesentlig mer på bortebane og tapt fire av seks bortekamper (1-1-4). Ligger på 16. plass før helgens runde med totalt 14 poeng.

Lincoln har inntatt tabelltoppen etter flotte 9-1-2 på sine tolv første seriekamper, Det skiller fire poeng ned til Exeter på 2. plass. Lincoln var også med i playoff forrige sesong etter å ha endt på 7. plass. Men der ble tap mot Exeter i semifinalen. Hadde 8-7-8 på bortebane forrige sesong og har innledet med 4-1-1 denne sesongen.

Det endte 1-0 til Port Vale i tilsvarende oppgjør forrige sesong. Port Vale kan ta denne. HB.

96-rekker:

1. Norge — Slovenia H

2. Bulgaria — Kypros H

3. Nederland — Tyskland HUB

4. Irland — Danmark HU

5. Coventry City — Wycombe H

6. AFC Wimbledon — Portsmouth B

7. Oxford — Plymouth H

8. Burton — Bristol Rovers HU

9. Gillingham — Southend HB

10. Rochdale — Doncaster HB

11. Accrington Stanley — Bradford H

12. Port Vale — Lincoln HB

432-rekker:

1. Norge — Slovenia H

2. Bulgaria — Kypros H

3. Nederland — Tyskland HUB

4. Irland — Danmark HU

5. Coventry City — Wycombe H

6. AFC Wimbledon — Portsmouth B

7. Oxford — Plymouth HUB

8. Burton — Bristol Rovers HU

9. Gillingham — Southend HB

10. Rochdale — Doncaster HUB

11. Accrington Stanley — Bradford H

12. Port Vale — Lincoln HB