Nedturen fortsetter for Lee Bowyer og Charlton

Lee Bowyer og Charlton har tapt syv av de ni siste kampene. Vi tror de går på et nytt tap fredag kveld.

Fredagens langoddsprogram innledes med begge semifinalene i håndball-VM for kvinner. I tillegg er det verdenscup skiskyting fra Hochfilzen og her er det sprint både for kvinner og menn. Fredag kveld dukker så fotballen opp. Det er kamper i Bundesliga, La Liga, Ligue 1, engelsk Championship og dansk Superliga.Som vanlig er det også fulle serierunder i både Eerste Divisie i Nederland og Ligue 2 i Frankrike og det er et par kamper i tysk 2. bundesliga. På hockeyfronten er det fire kamper i Hockeyallsvenskan.

Charlton Athletic - Hull City 3,15 - 3,30 - 1,97 B (spillestopp kl. 2040)

Med fire seire på de seks første kampene fikk Charlton en drømmestart på livet i Championship, men nå har den nyopprykkde London-klubben møtt veggen.

Charlton har spilt ni kamper på rad uten seier, og syv av kampene er tapt. Det er vanskelig å peke på hvor det går galt for Lee Bowyer sine mann. De er ikke det beste laget defensivt, men det er ikke slik at de er for svare bakover til å konkurrere på dette nivået heller. Det interessante er at kun to av de ti tapene denne sesongen har vært med mer enn ett måls margin.

Selv om de ikke får juling i kampene, så er forsvarsspillet noe the Addicks må forbedre. De har ikke klart å holde tett bakover i de ni siste kampene.

Hull har vært stabilt ustabile den siste tiden. De har ikke vunnet to kamper på rad siden starten av november. Siden the Tigers kun har vunnet to av de siste seks kampene har laget falt ned til 13.-plass på tabellen. De er nå fem poeng bak playoff-plassene. Hull har slitt på bortebane. De trenger ikke å skjemmes over å ha tapt mot Leeds og West Ham som begge viser at de holder Premier League-nivå, men før det tapte de borte mot nyopprykkde Barnsley. Det gir mer grunn til bekymring. Gjestene har ikke vunnet noen av de tre siste bortekampene, og de har kun vunnet tre av de siste ti bortekampene denne sesongen.

Tross svake resultater på bortebane, mener jeg Hull har en god mulighet til å få med seg tre poeng i denne kampen. Jeg stoler på at spissen som scorer nest mest i Championship for tiden, Jarrod Bowen gjør jobben. Han har scoret 14 mål så langt denne sesongen, men bare fire av dem er kommet på bortebane. Den statistikken retter han på fredag kveld.

Siden han debuterte i Championship i august 2017 har Hull-spissen scoret 50 mål i alle turneringer. Det er mer enn noen annen spiller.

Charlton-manager Lee Bowyer på sin side må antakeligvis klare seg uten sin storscorer Lyle Taylor. Han har fortsatt problemer med en kneskade. Hull City-boss Grant McCann har ingen nye spillere på skadelisten.

Hull har ambisjoner om å kjempe om en playoffplass denne sesongen, og da trenger de tre poeng i kamper som denne. Jeg tror de er skarpere offensivt enn Charlton. Oddsen på borteseier er 1,97. Det er litt kanpt som singeltips. Vi bruker denne i en dobbel.

ChievoVerona - SS Juve Stabia 1,47 - 3,30 - 5,70 H (spillestopp kl. 2055)

Chievo rykket ned til Serie B før denne sesongen, og de har planer om å rykke opp igjen på direkten. Laget ligger på fjerdeplass med 24 poeng, ti poeng bak serieleder Benevento, men bare ett poeng bak Pordenone som innehar den andre direkte opprykksplassen. De gjorde ikke mer enn akkurat det som var nødvendig sist lørdag da de slo Cremonese 1-0 og tok tre viktige poeng. Det eneste målet i kampen kom etter 48 minutter og Di Noia var målscorer. Fredag møter de enda et av bunnlagene i Serie B. Juve Stabia ligger på nedrykksplass med kun 14 poeng etter 15 kamper. Gjestene er det nest dårligste bortelaget i ligaen. De har kun vunnet én av syv bortekamper så langt.

Djordjevic og Meggiorini starter sannsynligvis på topp hos vertene. Begge har scoret fire mål hver hittil denne sesongen. Den sentrale midtbanespilleren Garritano er suspendert. Han har pådratt seg for mange gule kort.

Juve Stabia står med to tap på rad før kampen mot opprykkskandidaten Chievo. De tapte 0-2 hjemme mot Frosinone sist helg i det som var en svak forestilling. Gjestene var rett og slett flere hakk bedre enn Juve Stabia. På bortbane har Juve Stabia kun scoret fire mål. Nå møter det et Chievo-lag som ennå har til gode å tape foran egne fans.

Chievo har ikke levert festfotball, men de har evenen til å avgjøre jevne kamper på hjemmebane. Mot et svakt Juve Stabia-lag vil jeg tro de skal dominere og ta tre poeng. Det skal være for stor forskjell på den individuelle kvalitetene på spillerne i favør av vertene. 1,47 i odds på Chievo er ok i en dobbel.

