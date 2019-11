Nest Sotra og Strømmen spilles til flotte oddser

Det er et herlig langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Det er flere spennende kamper i Premier League, hvor blant andre Liverpool, Manchester City, Chelsea og Manchester United er i aksjon. I Sverige er det siste serierunde i Allsvenskan, og det blir en thriller. Tre klubber kjemper om ligatittelen, Hammarby, Djurgården og Malmö FF. Her hjemme spilles første opprykkskvaliken til OBOS-ligaen mellom Åsane og Kvik-Halden, og i eliteserien er det nabooppgjør mellom Molde og Kristiansund. Ikke nok med det, i OBOS-ligaen spilles nest siste serierunde. Ellers spilles det kamper i Championship, League One og League Two, og det er også flere kamper fra de andre store ligaene i Europa.

I denne artikkelen lanserer vi singelspill på to meget godt betalte hjemmeseire i OBOS-ligaen. Det er nest siste serierunde i dag og samtlige åtte kamper starter kl 16.00.

Nest-Sotra - Aalesund H 2,60 (spillestopp kl 15.55)

Til tross for fire poengs trekk, har Nest-Sotra levert en fabelaktig sesong. De ligger på 4. plass og ligger an til playoff også denne sesongen. Seks seire på de sju siste og nå har de hjemmekamp mot ferdigspilte Aalesund. Slo Aalesund i begge oppgjørene forrige sesong og har råsterke 9-3-2 hjemme på Ågotnes denne sesongen. 2,60 på hjemmeseier er et opplagt valg i denne med tanke på at Nest har alt å spille for.

Strømmen - KFUM Oslo H 2,50 (spillestopp kl 15.55)

Nyopprykkede KFUM Oslo har tatt OBOS-ligaen med storm, men har mistet formen og kun tatt tre poeng på sine seks siste kamper. Det som så ut som en sikker playoffplass, er i ferd med å glippe og borte har ikke KFUM bedre enn 2-7-5. Strømmen er på sikker plass, men har kun tre poeng ned til Notodden på kvalik og noenlunde lik målforskjell. Vinner de denne svært viktige hjemmekampen, tar de et viktig skritt mot ny kontrakt. Og formen er på plass med to strake seire. 2,50 på hjemmeseier er slett ikke verst betalt.