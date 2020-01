Newcastle feier over League One-laget

Det er klasseforskjell mellom Newcastle og League One-laget Oxford.

Det er pause i Premier League denne helgen, men det spilles ti kamper i den engelske FA-cupen. Åtte Premier League-lag er i aksjon i FA-cupen, blant andre Chelsea og Tottenham. Det er storkamp i La Liga mellom Valencia og Barcelona og ellers en rekke kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. Norge spiller bronsefinale i håndball-EM mot Slovenia. Det er klart for utforklassikeren fra Kitzbühel, mens det skiathlon for både kvinner og menn i Obertsdorf. Det er laghopp for menn i Zakopane.

Newcastle - Oxford handikap fulltid 0-1 - H 2,10 (spillestopp kl 15.55)

Newcastle er i fin form. De er ubeseiret i de fem siste kampene. Steve Bruce's menn lå under 0-2 i midtuken på Goodison Park, men etter to scoringer i løpet av ett minutt på tampen av kampen klarte de 2-2.

I FA-cupen har de imidlertid ikke hatt hellet med seg. The Magpies har ikke tatt seg videre fra 4. runden i denne turneringen siden Glenn Roeder førte dem til kvartfinalen i 2006.

Newcastle har kun vunnet syv ganger i FA-cupen siden 2008. Den siste av dem kom i omkampen mot Rochdale i forrige runden. I samtlige av de syv seirene har det vært scoret tre mål eller mer. The Magpies har nærmest gjort det til en vane å score mange mål på hjemmebane mot lag fra lavere divisjoner. Vi tror de gjør det også denne gangen.

Denne gangen møter Newcastle også et Oxford-lag som har trøbbel på bortebane. De har nemlig kun vunnet én av de siste fem bortekampene. Laget fra universitetsbyen er ute av form. De står uten seier i de fire siste kampene, og må passe seg for ikke å falle ut av playoffsonen. Oxford må fokusere på ligaen. Gjestene har en rekke spillere på skadelisten, blant andre James Henry, Cameron Brannagan og Matty Taylor. Midtbanespilleren Liam Kelly, som er på lån fra nederlandske Feyenoord, kan få sin debut på St. James' Park.

Også Newcastle har et par nye ansikter. Nykommerne Nabil Bentaleb og Valentino Lazaro kan begge debuterer lørdag. Algireren Bentaleb er hentet fra Schalke, mens østerrikeren Lazaro er kommet på lån fra Inter Milan. Begge er spennende spillere.

Newcastle skal ta seg greit videre i FA-cupen, tror vi. De skal vise at det er klasseforskjell her. Vi tror Newcastle vinner med to mål eller mer.

Burnley - Norwich City 1,82 - 3,25 - 3,65 H (spillestopp kl. 1555)

Burnley er virkelig i dytten. De vant 2-0 mot Manchester United onsdag. Det var the Clarets første seier på Old Trafford siden midten av 1960-tallet. Seieren kom bare dager etter at Sean Dyches mannskap slo Leicester 2-1. Så selvtilliten skal det ikke være noe i veien med før cupkampen på Turf Moor.

Da er det verre stilt med Norwich. De tapte 1-2 mot Totteham i midtuken, og har nå kun én seier på de elleve siste kampene. Likevel; prestasjonen mot Tottenham viser at de vil kjempe med nebb og klør for å overleve i Premier League. Norwich-manager Daniel Farke har ikke råd til å prioritere FA-cupen. Han valgte å hvile flere nøkkelspillere da the Canaries slo Preston 4-2 i forrige runden, og han kommer sannsynligvis til å gjøre det samme i denne kampen. Dersom Norwich stiller med et reservepreget lag vil det øke sjansene for en hjemmeseier. Selv med sitt antatt beste spillere, har Norwich slitt på bortebane. Seieren mot Preston på Deepdale var bare den andre borteseieren på 14 forsøk i 2019-2020-sesongen.

Norwich har kun vunnet én av de siste tolv bortekampene mot the Clarets. Burnley har hatt et jerngrep på Norwich hjemme på Turf Moor de siste sesongen. Statistikken viser at de har vunnet de seks siste hjemmekampene mot kanarifuglene. Burnley er i kjempeform. Vi tror de vinner her.

