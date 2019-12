Newcastle gjør eksperttipsene til skamme

Det var opplest og vedtatt at Newcastle var den største opprykksfavoritten før sesongen. Men Steve Bruce og Newcastle har villet det annerledes.

Søndagens langoddsprogram har sitt aller største høydepunkt i den norske cupfinalen mellom Haugesund og Viking. De norske håndballjentene spilles første kamp i mellomrunde mot Danmark i håndball-VM. Det spilles fire kamper i Premier League og det er kamper i både Bundesliga, La Liga, Serie A og Ligue 1. I tillegg er det ligacupfinale mellom Rangers og Celtic i Skottland. Det er ellers masse verdenscup på menyen.

Newcastle - Southampton H 2,60 (spillestopp kl 14.55)

Før sesongen var det opplest og vedtatt av de fleste eksperter at Newcastle var den største nedrykksfavoritten og det ble stilt spørsmål ved Steve Bruce kvaliteter som manager på dette nivået. Etter 4-3-3 på de ti siste seriekampene, er Newcastle og Bruce i ferd med å gjøre ekspertenes tips til skamme. Sterk 2-0 seier borte mot høytflyvende Sheffield United torsdag kveld og laget står med 19 poeng før helgens runde. Totalt 2-4-1 hjemme på St James Park og flotte 3-2-1 på de seks siste seriekampene. Evig skadeutsatte Andy Carroll fikk sin første start for sesongen mot Sheffield United torsdag, men er usikker til dagens kamp. Ellers ser det bra ut for Newcastle som har Jamaal Lascelles og Matt Ritchie ute med langtidsskader.

Også Southampton har fått luft under vingene i det siste etter en svak start på sesongen, ihvertfall poengmessig. Etter 2-2 borte mot Arsenal tredje sist, er det blitt to strake 2-1 seire hjemme over hhv Watford og Norwich. Det har sendt laget over nedrykkstreken og opp på 14 poeng. 2-2-3 på sju spilte bortekamper. Manager Ralph Hasenhuttl kan glede seg over ingen nye skader eller karantener. Sofiane Boufal og Stuart Armstrong er fortsatt uaktuelle.

3-0 og 3-1 til Newcastle i tilsvarende kamp de to foregående sesongene. Totalt står det 10-3-1 på de 14 siste på St James Park. Vi tror oppturen fortsetter for Newcastle. 2,60 er flott odds på hjemmeseier og spilles.

