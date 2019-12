Newcastle kan skrelle mot formsvake Burnley

Newcastle har fått et oppsving de siste ukene. Vi tror suksessen fortsetter på Turf Moor lørdag.

Lørdagens langoddsprogram er som vanlig meget omfattende. Det er seks kamper i Premier League, der Liverpool er i aksjon allerede kl 13.30 hjemme mot Watford.

Burnley - Newcastle United B 3,75 (spillestopp kl 15.55)

Burnley er inne i en tung periode. Etter tre strake tap i Premier League er the Clarets nå kun tre poeng over nedrykksstreken. At de skulle tape mot Tottenham og Manchester City var ikke direkte overraskende, men at de gå på en 0-5-smell mot Spurs burde få alarmkokkene til å ringe på Turf Moor. 0-2-tapet mot Crystal Palace, som startet nedturen, var likevel det mest bekymringsfulle av de tre tapene, og det virker som tapet har tappet Burnley-spillerne for selvtillit.

Newcastle derimot har virkelig funnet formen de siste ukene. For under to måneder siden lå de på nedrykksplass, men nå har de kun ett tap på de syv siste kampene De har tatt like mange som Crystal Palace og Sheffield United.

The Magpies snudde 0-1 til 2-1-seier på St. James' Park forrige helg. Federico Fernández scoret seiersmålet i det 87. minutt. Newcastle har nå tatt 13 av de siste 18 mulige poengene, men oppturen til tross, the Magpies virker fortsatt sårbare defensivt. De har kun klart å holde nullen i en av de siste åtte kampene. De kunne fort fått flere mål i fleisen mot Southampton sist, men flere heroiske redninger av Martin Dubravka sørget for at det ble med det ene baklengsmålet.

Burnley er ikke stort bedre bakover. De har bare klart å holde tett i to av de siste åtte Premier League-kampene. Med tanke på at begge forsvarene viser svakhetstegn, så tror jeg det kan bli scoringer begge veier på Turf Moor.

De viktige spissene Chris Wood og Ashley Barnes har begge slitt med skader og er usikre til lørdagens kamp, men Burnley håper å få dem klare. Ashley Westwood har vært ute i tre uker, men han kan få spilletid mot Newcastle. Charlie Taylor er fortsatt ute med skade.

Newcastle mangler Allan Saint-Maximin som er ute i en måned med en strekkskade. Også Ciaran Clark er på skadelisten til Steve Bruce, mens Jonjo Shelvey og Miguel Almiron er begge usikre.

Newcastle slo Burnley både hjemme og borte sist sesong. Tre tap på de fire siste kampene foran egne supportere, har antakeligvis ødelagt noe av selvtilliten til Burnley-spillerne. Det kan Newcastle dra nytte av. Jeg tror Newcastle kan skrelle mot et formsvakt Burnley-lag. Borteseier gir fine 3,75 i odds.

