Newcastle ryker ut

Newcastle er ingen favoritt å holde i hånden i tirsdagens omkamp i 4. runde av FA-cupen borte mot hjemmesterke Oxford.

Tirsdagens langoddsprogram byr på fem omkamper i 4. runde i FA-cupen i England. I tillegg er det fire åttedelsfinaler i DFB Pokal i Tyskland og Erling Braut Haaland og Borussia Dortmund skal i aksjon borte mot Werder Bremen. I følge velrenommerte www.kicker.de starter Haaland på benken. Det er også midtukerunde i Ligue 1 i Frankrike og tre kamper spilles tirsdag. På hockeyfronten er det finale i Champions League mellom tsjekkiske Mountfield og svenske Frölunda.

Oxford - Newcastle H 3,50 (spillestopp kl 21.00)

Omkamp i 4. runde i FA-cupen etter at det endte 0-0 på St. James Park. Oxford spiller i League One til daglig og står med 4-2-2 på sine åtte siste seriekamper. Ligger på 8. plass med 44 poeng, og har seks poeng opp til Wycombe på 2. plass og to kamper mindre spilt. Flotte 8-3-2 på hjemmebane. Toppscorer James Henry skadet seg i helgens ligakamp mot Blackpool (Oxford vant 2-1) og mister tirsdagens omkamp. Men Henry har ikke scoret på de sju siste seriekampene for Oxford. Midtbanespillerne Anthony Forde og Ben Woodburn er fortsatt ute med skader.

Newcastle er faktisk uten tap på sine fire siste seriekamper. Men har fått veldig godt betalt i forhold til sine prestasjoner. Tredje sist var laget klart underlegen hjemme mot Chelsea, men fire minutter på overtid scoret Isaac Hayden for Newcastle som dermed vant 1-0. Nest sist lå laget under 0-2 mot Everton fire minutter på overtid. På mirakuløst vis scoret Florian Lejeune to ganger for Newcastle som derme fikset 2-2. Lørdag måtte laget nøye seg med 0-0 hjemme mot bortesvake Norwich lørdag. Innleide Danny Rose og Valentino Lazaro er ikke spilleberettigede i FA-cupen. Dwight Gayle, Andy Carroll, Paul Dummett og Jetro Willems mister helt sikkert kampen, mens Jonjo Shelvey er meget usikker.

Oxford er langtfra sjanseløse i denne omkampen. Mandag kveld var oddsen på hjemmeseier 3,25, tirsdag morgen står Oxford til 3,50. Det er flott odds og spilles.

