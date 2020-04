NHL-floppen sørger for gullfest i Minsk på fredag

Mihail Stefanovich ble draftet av Toronto Maple Leafs, men fikk aldri spille i NHL. Nå kan han få en avgjørende rolle for Yunost Minsk i sluttspillfinalen.

Det fleste ishockeyligaene i verden har stengt ned, men ikke i Hviterussland. Der spiller de fortsatt både ishockey og fotball. I ishockey spilles den fjerde finalekampen mellom Shakhter Soligorsk og Yunost Minsk. Vi traff på gårsdagens uavgjort-tips i den tredjekampen til flotte 3,80 i odds.



Onsdag er det 190 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00 Lever kupongen her!

Shakhter Soligorsk - Yunost Minsk 2,95 - 3,75 - 1,87 U (spillestopp kl 18.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Extraliga, sluttspill, finale. Kamp 4 i best av 7 serien. Yunost Minsk leder 2-1 etter de tre første kampene.

Begge disse klubbene er famerlagene til Hviterusslands beste klubb, Dinamo Minsk, som spiller i den internasjonale hockeyligaen KHL, men det er likevel stor forskjell på lagene kvalitetsmessig.

Soligorsk var på forhånd den soleklare underdogen i denne finaleserien, men til tross for at de fikk juling (1-5) i den første kampen så tok de seg sammen før den andre matchen. Den vant Shakhter 3-2.

Soligorsk har tidligere i sluttspillet lykkes med å tette igjen bakover og spille gjerrig hockey. Det fungerte bra i tirsdagens hjemmekamp. Roman Dostanko ga Soligorsk ledelsen i første periode, og de holdt på ledelsen frem til tolv minutter ut i andre perioden. Da utlignet den tidligere Mihail Stefanovich til 1-1. Det var også stillingen etter ordinær spilletid.

Mihail Stefanovich, som ble draftet av NHL-klubben Toronto Maple Leafs i 2008, avgjorde kampen tre minutter og 23 sekunder inn i spilleforlengelsen. Dermed har han nå scoret fem mål i sluttspillet. Den hviterussiske landslagsspilleren blir også viktig i onsdagens kamp.

Slik blir du digital spiller hos Norsk Tipping!

Soligorsk hadde en gyllen mulighet til å skaffe seg et lite overtak i finaeserien, men klarte det ikke. Tirsdagens tap gjør at vertene spiller med kniven på strupen i denne matchen.

Problemet er bare at Shakhtyor ikke har fått det til å stemme på hjemmebane denne sesongen. De står likevel uten tap etter ordinær spilletid i de seks siste kampene. Fire av de seks kampene har endt uavgjort.

Hjemmelaget må være konsenterte, og ikke gi vekk mål som de gjorde i den første kampen. Dersom Shakhtyor skal vinne onsdag må de ta frem seiersresepten som har fungert den siste tiden, nemlig å stenge igjen defensivt og håpe at de klarer å sette inn et par pucker fremover.

I semifinalen mot Neman Grodno holdt Soligorsk nullen fire ganger og gikk hjem med seieren i behold. Nå møter de bedre motstand. Minsk er et solid lag defensivt, men de har ikke imponert offensivt. Slik finaleserien har utviket seg tror vi at det blir en tett og jevnspilt kamp, der Soligorsk vil gjøre alt for å stenge igjen bakover.

Etter tirsdagens seier har Minsk igjen kommandoen. Vinner de onsdagens kamp har de gode muligheter til å ta sluttspilgulet i fredagens hjemmekamp. Soligorsk har ikke samme rutinen i laget som det Minsk besitter. Minsk har et sterkere lag De er jevnere besatt over hele linjen, og det tror vi blir avgjørende.

Soligorsk har ikke råd til at Minsk tar ledelsen 3-1 i kamper, mens Minsk vil være motivert av at de kan feire sluttspillgullet på hjemmeis foran egne supportere på fredag. Tirsdag fikk vi se en tett og jevn kamp, og vi tror også på et lignende kampbilde i onsdagens match.

Vi tror fortsatt på en jevn kamp, men at Minsk vinner til slutt. At Minsk vinner kampen inkludert overtid gir 1,50 i odds. Det er et tips for den litt forsiktige tipperen, men vi går for uavgjort etter ordinær spiletid. Det gir finfine 3,75 i odds.