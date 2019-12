NHLs poengkonge med imponerende statistikkk mot Rangers

Connor McDavid har vært et mareritt for New York Rangers de siste tre årene.

Facebook

Twitter

Kopier lenke

Oddsprogrammet på nyttårsaften starter med 15 km fri for menn og 10 km fri for kvinner fra Toblach i Tour de Ski, i tillegg er det fire kamper fra NHL. Natt til 1. nyåårsdag spilles det åtte kamper i NHL. NB! Onsdag er det ca 239 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her! Edmonton Oilers - New York Rangers - Connor McDavid scorer 2,05 i odds (spillestopp kl. 0255) Klikk på denne lenken for å evere dette tipset Edmonton har vunnet de tre siste kampene mot NY Rangers, og Connar McDavid har vært på scoringslisten i alle tre kampene. 22-åringen har vært et mareritt for New York Rangers de tre siste årene. Kanadieren har nemlig scoret i de fem siste kampene på rad mot newyorkerne. Det kanadiske stjernespilleren, som tidlig ble sammenlignet med Sidney Crosby, er poengkongen i NHL i øyeblikket. Han har 63 poeng så langt, to poeng mer enn lagkameraten Leon Draisaitl. Begge Edmonton Oilers-spillerne har 22 scoringer hver. Så sent som i oktober vant Oilers 4-1 mot Rangers i Madison Square Garden. Da scoret McDavid ett mål og Draisaitl scoret to. Det har buttet litt imot Edmonton i slutten av desember. De kun har én seier på de fem siste kampene, men tross forsvikten har McDavid scoret i de to siste hjemmekampene. Vi tror poengkongen tegner seg på scoringslisten igjen natt til 1. nyttårsdag. Oddsen på McDavid-scoringen er 2,05, men de dristige av dere kan gå for McDavid-mål i 1. periode som belønnes med 6,15 i odds. Jeg går selv for at McDavid setter pucken i nettet i løpet av kampen til 2,05 i odds. Klikk på denne lenken for å evere dette tipset

Reklame Ustiugov gir Klæbo kamp