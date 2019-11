NHLs toppscorer har en ellevill statistikk

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne tirsdagen, til tross for at det er landslagpause i de store europeiske ligaene. Det spilles en rekke kamper i EFL Trophy-turneringen i England, hvor lag fra de to laveste divisjonene av The Football League, Football League One og Football League Two er involvert. Det spilles også en spennende semifinalen i cupen i håndball mellom Fyllingen og Haslum. Det blir en thriller. På ishockeyfronten er det Champions League-kamper, i tillegg er det en rekker fra NHL natt til onsdag.

Boston Bruins - Florida Panthers - David Pastrnak scorer mål i 1. periode - 5,25 i odds (spillestopp kl. 0055)

Boston tapte på straffeslag mot Philladelphia Flyers natt til mandag Det var tredje strake tapet på rad for Bruins. NHLs toppscorer David Pastrnak misset på sitt straffeslag mot Flyers, og han måtte gå målløs av banen i sin andre kamp på rad.

Men tsjekkeren har vært brennhet i starten av sesongen, og er en av årsakene til at Bruins topper Atlantic Division tre poeng foran Toronto som har to kamper mer spilt.

Med 15 mål på 17 kamper så langt denne sesongen, er tjekkeren toppscorer i NHL. Pastrnak ligger som nummer to på poengtoppen i NHL, men målkongen har ingen målgivende pasninger. Ikke bare er han målkonge i NHL, men han er også den spilleren i ligaen som scorer flest mål i 1. periode.

Den tsjekkiske Boston-forwarden, som har en fortid i svenske Södertälje, har en sensajonell statistikk. Han scoret åtte av sine 15 mål i 1. perioden, og seks av scoringene som er kommet i 1. perioden er scoret i power play. Pastrnak liker seg også godt hjemme i TD Garden, der har 23-åringen nemlig scoret seks av de åtte 1 periode-scoringene. I natt spiller Boston hjemme mot et Florida Panthers-lag som har vært i fremgang. Pastrnak har kun scoret to mål på de fem siste kampene mot Florida, men vi tror han er tilbake på scoringslisten i nattens match.

Boston er NHLs beste lag i overtallsspill. Det scorer i nesten 30 prosent av de situasjonene hvor de er én spiller mer på banen. Pastrnak er mannen som ofte er sist på pucken. Det er 5,25 i odds på at Pastrnak scorer i 1. periode. Med den statistikken han har så langt, men jeg det må prøves.

