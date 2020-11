«Nødlandslaget» kan sjokkere Fotball-Europa

Vi tror det norske nødlandslaget kan bite fra seg i Østerrike.

Vikarierende landslagssjef Leif Gunnar Smerud har en tropp på 18 spillerne til Østerrike. De utgjør det som nå omtales som «nødlandslaget». Bare fem av spillerne i troppen har kamper for det norske A-landslaget tidligere.

Østerrike - Norge - B 9,20 (spillestopp onsdag kl. 20.40)

National League, gruppe B. Reservelandslaget skal forsøke å sikre norsk gruppeseier i Nations League mot Østerrike i Wien onsdag. Det blir ingen enkel oppgave.

Norge tapte 1-2 mot Østerrike på Ullevaal. Vinner Norge med mer enn to mål, vil de vinne gruppen. Norge kan også ta gruppeseieren om de slår Østerrike med ett mål, men da må Norge score tre mål eller flere, siden Østerrike scoret to på Ullevaal.

Det er antakeligvis flere argumenter for at de skal tape enn vinne, men vi mener at de spillerne Norges Fotballforbund har samlet i Wien kan overraske mot Østerrike.

Fakta Dette er nødlandslaget ↓ Keepere:

Per Kristian Bråtveit (Djurgården)

Anders Kristiansen (Saint Gilloise) Forsvarsspillere:

Andreas Vindheim (Sparta Praha)

Andreas Hanche-Olsen (Gent)

Ruben Gabrielsen (Toulouse)

Julian Ryerson (Union Berlin)

Jørgen Skjelvik (Odense)

Daniel Granli (Aalborg) Midtbanespillere:

Sondre Tronstad (Vitesse)

Tobias Børkeeiet (Brøndby)

Fredrik Ulvestad (Djurgården)

Kristian Thorstvedt (Genk)

Håkon Evjen (AZ Alkmaar)

Kristoffer Askildsen (Sampdoria)

Ghayas Zahid (APOEL Nicosia)

Mats Møller Dæhli (Genk) Spisser:

Veton Berisha (Viking)

Jørgen Strand Larsen (Groningen)

Det er ingen som forventer at det sammenraskede landslaget skal vinne i Wien, minst av at oddssetterne på Hamar. Norsk seier gir 9,20 i odds.

Ingenting å tape

Men disse spillerne har ingenting å tape, og det er en gunstig posisjon å være i. De norske spillerne kan gå på banen med lave skuldre.

Denne kampen er også en god mulighet for flere av spillerne som har vært i landslagsets søkeys til å vise at de duger på dette nivået. Da gir man litt ekstra.

Sparta Praha-spilleren Andreas Vindheim er en av spillerne uten A-landskamper før matchen i Østerrike. Mye tyder på at bergenseren får sjansen fra start på høyrebacken onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB Foto: Stian Lysberg Solum (NTB)

Samtidig har østerrikerne forberedt seg på å møte Ering Braut Haaland og Martin Ødegaard. Nå skal de istedet spille mot Jørgen Strand Larsen, Andreas Vindheim, Ruben Gabrielsen og Kristoffer Askildsen, spillere de ikke har ikke god kjennskap til. Det gjør de det norske landslaget uforutsigbare.

Flere av spillerne er unge og talentfulle, og de spiller for bra klubber i Europa, men de har selvsagt ikke hatt tid ti å bygge relasjoner på banen. Det er opplagt et minus, men samtidig har flere av dem spilt sammen på yngre landslag Så de er ikke helt fremmed for hverandre.

Østerrike har ikke imponert i Nations League-turneringen. De tapte 2-3 mot Romania i første hjemmekampen, og forrige hjemmekamp slet de seg til en litt heldig 2-1-seier mot Nord-Irland. Vinnermålet kom helt på tampen av kampen.

Det er helt forståelig at Østerrike blir gjort til store favoritter, men 1,25 i odds er helt uaktuelt. Vi tror på et norsk Fotball-mirakel i Wien onsdag. Oddsen på norsk seier var 10-blank tirsdag ettermiddag, men tirsdag kveld var oddsen sunke til 9,20. Det er verdt å forsøke.

Østerrike - Norge (Handikap fulltid 0-2) - B 2,05 (spillestopp onsdag kl. 20.40)

De som ikke er ikke dristig kan prøve seg på handikapspillet hvor Norge leder 2-0 fra start. Det kan spilles som singelspill på denne kampen, og med tanke på at Østerrike ikke har vunnet noen av kampene sine i Nations League-turneringen med med mer enn ett mål, så fremstår dette som er høyinteressant spill. Da dobler man innsatsen om Norge vinner, spiller uavgjort eller taper med ett mål.

