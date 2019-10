Noe er galt i Tottenham

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Vi har en herlig midtuke foran oss på Langoddsen og allerede tirsdag er det åtte kamper fra Champions League på langoddsprogrammet. I tillegg er det midtukerunde i Championship i England og det spilles sju kamper i kveld. Også i League One og League Two er det midtukerunder, ergo er det et omfattende program i kveld. Legg så til 10 kamper i NHL natt til onsdag og tirsdag kveld er det kamp i Get-ligaen mellom Manglerud Star og Storhamar.

Tottenham - Røde Stjerne 1,25 - 5,65 - 9,75 U (spillestopp kl. 2055)

Presset på Spurs-manager Mauricio Pochettino øker . Tottenham var på vei mot tap mot Premier Leagues dårligste lag denne sesongen. Dele Alli reddet 1-1 for London-klubben, fire minutter før slutt. Det var tredje kampen på rad uten seier for Tottenham.

Pochettino sine menn har også fått en forferdelig start på Champions League. I den første kampen mot Olympiakos rotet de vekk en tidlig 2-0-ledelse, og de måtte nøye seg med 2-2 i Hellas. Deretter gikk de på et ydmykende 2-7-tap mot Bayern Munchen på hjemmebane Tapet går inn i historien som en av de mørkeste dagene i klubbens historie.

Tirsdag har de mulighet til å slå tilbake, men Spurs har kun vunnet tre kamper denne sesongen. Samtidig har Tottenham scoret 19 mål på tolv kamper, og de møter et Røde Stjerne-lag som ikke akkurat har vært potte tett bakover etter å ha kvalifisert seg for Champions League. Det gir håp for laget fra Nord-London.

Røde Stjerne slo Olympiakos 3-1 i sin forrige Champions League-kamp, men seieren kom på hjemmebane. Og serberne er solide i Beograd, der sjokkerte de Liverpool forrige sesong og vant 2-0, og det eneste hjemmetapet til serberne i turneringen siden 2006 var mot PSG sist sesong.

Men: På bortebane har de ikke prestert like bra. De tapte 0-3 i München tidigere denne sesongen, og de slapp inn 13 mål på bare tre bortekamper i gruppespillet sist sesong. Selv ikke i kvalifiseringen har Røde Stjerne vunnet en bortekamp i Champions League siden starten av august i fjor. Slik Tottenham presterer nå kan de tape poeng mot hvem som helst.

Jeg bare minner om at Watford kom til Tottenhams hjemmebane som tabelljumbo i Premier League. Faktisk hadde ikke bortelaget vunnet en kamp så langt i sesongen før de gjestet Tottenham. Når Watford klarer å få med seg ett poeng fra Tottenham Hotspurs Stadium, tror jeg at Røde Stjerne kan klare det samme. Spørsmålet er om serberne klarer å stå i mot presset som vil komme. Spurs vil prøve å dra fordel av det svake forsvarsspillet til gjestene tirsdag. Selv om engelskmennene har fått en dårlig start i gruppespillet, så har de fortsatt scoret to mål i hver av de to siste kampene.

Spurs-forsvaret har slitt denne sesongen. De har kun klart å holde nullen to ganger på tolv kamper, og de har allerede sluppet inn ni mål på to kamper i Champions League. Røde Stjerne skal ikke undervurderes De har scoret i fem av de åtte siste gruppespill-kampene. De kan også score i London i kveld.

Det er mye som ikke fungerer hos Tottenham. De har en lang vei å gå for at laget skal ligne på storspillet fra sist vår, da laget briljerte i den gjeveste turneringen i Europa. 1,25 i odds på et Tottenham-lag som er ute av form frister ikke. Da er det mer interessant å gå for U til 5,56 i odds. Jeg har vanskelig for å se for meg at Røde Stjerne vinner i Nord-London, men de kan fort få med seg ett poeng.

