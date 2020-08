Nordlending vant BMW: - Jeg klarer meg med én

Det var ikke før utpå natta at Bodø-mannen kom på BilFlax-loddet han hadde kjøpt. Etter at loddet var skrapt og gevinsten var et faktum, ventet en søvnløs natt på den bilinteresserte nordlendingen.

- Jeg satt oppe og så på tv ganske så sent da jeg bestemte meg for å skrape loddet. Jeg fikk etter hvert opp to bil-symboler, men da kun ett felt gjensto å skrape tenkte jeg at det ikke ville bli noen premie. Men så kom det siste symbolet opp.

Bodø-karen i 50-årene er svært bilinteressert, og har blant annet en eldre, tysk klassiker i garasjen. Nå venter en splitter ny BMW på nordlendingen.

- Det blir nok helt himmelsk. Jeg har aldri hatt BMW tidligere, men en kompis har hatt flere - så jeg vet hva en kan forvente. BMW er BMW, sier han til Norsk Tipping.

Søvnløs natt

- Det var helt utrolig. Jeg hadde som sagt vansker med å tro på det, og slet noe voldsomt med å få sove. Ikke før i 07-tida fikk jeg en liten blund på øynene, forteller den nybakte bileieren.

Etter et par timer under dyna, bestemte han seg for å få det bekreftet - noe han for øvrig gjorde med en humoristisk vri.

- Loddet ble kjøpt på Rensåskiosken i Bodø; en veldig hyggelig kiosk jeg ofte er innom. Jeg kjenner innehaveren der, så jeg sendte ham en melding før jeg kjørte ned. Der spurte jeg om han ikke hadde en BMW X5 i bakhånd til meg. Han svarte kjapt at han hadde seks stykker - fordi det var igjen seks biler på de fysiske loddene. Jeg skrev da at jeg klarer meg med én, sier han lattermildt.

Det ble svært god stemning i kiosken da loddet ble sjekket og godkjent, kan han fortelle.

- Steike, så moro, utbryter han.

En god dose flaks

Han hadde rukket å fortelle noen kamerater om den store gevinsten da Norsk Tipping snakket med ham.

- Én av dem mente at jeg har hatt veldig flaks. Og det er det ingen tvil om; skal en vinne premier av dette formatet, må en ha fryktelig mye flaks. Men jeg svarte ham også: Hvis en ikke prøver seg på et lodd i ny og ne, vinner en jo aldri.

Bodø-mannen har allerede planen klar for hva han skal gjøre når kjøretøyet ankommer.

- Først skal jeg sette meg inn i alt av tekniske løsninger - så tipper jeg at det blir en tur til Saltstraumen for å teste bilen, sier en meget glad vinner.

