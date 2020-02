Nordmann har vunnet 27 millioner kroner i Eurojackpot

Denne uken kunne håpefulle Eurojackpot-spillere sikle på intet mindre enn en 353 millioner kroner stor Eurojackpot.

"Jo flere, jo bedre.", sier de. Når hele Europa går sammen om å lage en megapott så er det vel nettopp det. Selvfølgelig betyr det at det blir litt kamp om tallene og potten også. På en annen side var det ingen i den kjære Eurojackpot-gjengen vår som fant hele "gullrekka" av tall. Med andre ord ble også denne ukas førstepremiepott stående urørt. Det betyr heldigvis ikke at den står stille, den vokser bare videre til neste uke.

Eurojackpot-tallene: 12 - 22 - 24 - 29 - 38

Stjernetallene: 5 - 6

Nordmann vant 27 millioner kroner

Selv om man ikke treffer med alle tallene i Eurojackpot kan du fortsatt vinne en god slump med penger. Det kan en heldig nordmann vitne for i kveld. Den heldige har vunnet så mye som 27 millioner kroner med sine 5+1 rette.

Saken oppdateres med vinnerns reaksjoner.

Nasjonal millionvinner

Livet er dog fortsatt mer enn bare tall og sifre. Det får en heldig osloenser i 40-årene virkelig kjenne på kroppen i kveld. Han har nemlig vunnet på tilfeldig uttrekning med sin Eurojackpot-kupong. Det betyr at kupongen hans kan være helt tom for ukens Eurojackpot-tall, men at han allikevel vinner en million kroner og et reisegavekort til en verdi på 100.000 kroner.

Da Norsk Tipping ringte var han i godt lag med kone og venner.

- Jeg tror nesten ikke på deg. Wow. Det kunne ikke skjedd på et bedre tidspunkt, forteller vinneren.

Dagen før hadde vinneren og kona nemlig overtatt nøkler til ny leilighet.

- Da kan kona og jeg unne oss det lille ekstra, forteller den ferske millionæren og refererer til oppussing og møbler.

Med et velfylt reisegavekort i lomma er det heller ingen hindring i å la tankene vandre til eksotiske destinasjoner.

- Vi har ingen drømmereisemål, men varmere strøk blir det. I utgangspunktet var avtalen å vente med tur grunnet leilighet, men nå ser det ut som det blir skikkelig tur på oss likevel, flirer den glade mannen før både han og resten av gjengen bryter ut i stor jubel.

Gratulerer til de norske vinnerne!

Mer Eurojackpot å glede seg til

Med ingen førstepremievinnere denne gangen er det mer i vente i Eurojackpot-potten. 6.mars blir potten på rundt 477 millioner kroner. I tillegg til å kunne prøve lykken på førstepremiepotten, vil også du få muligheten til å vinne tilsvarende premie som Oslo-mannen over hvis du spiller Eurojackpot. Denne premien bestemmes ved tilfeldig uttrekning, og er uavhengig av tallene på din kupong.

(Vinnersjansen for førstepremien er 1:95 mill. per rekke. Vinnersjansen for den norske millionpremien er i snitt 1:550.000 per rekke.)