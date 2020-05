Nordmann vant 167 millioner kroner

335 millioner kroner ble delt mellom to veldig heldige vinnere onsdag kveld. En av vinnerne var norsk.

Det var nok en gang en virkelig stor pott i Vikinglotto onsdag 20. mars. Potten var på rundt 335 millioner kroner før trekningen.

Hvis en heldig norsk vinner stakk av med den premien ville det bli en av tidenes største vinnere noensinne i Norge.

Rekken som ble trukket ut av maskinene var 3, 17, 25, 26, 27 og 42. I tillegg ble vikingtallet 7. For to spillere ble det deling av potten, med en gevinst på 167 millioner kroner til hver av spillerne.

Sjekk alle premiene her

Ble det norske vinnere?

- Forrige onsdag leverte 630.919 nordmenn Vikinglotto-kuponger, sa kommunikasjonsrådgiver i Norsk Tipping, Roar Jødahl til Sportspill før trekningen den 20. mai.

Spørsmålet var da om en av de to vinnerne var norsk blant litt over 600 000 spillere.

Svaret på det var ja. En heldig nordmann sakk av med 167 millioner blanke norske kroner. Den andre vinneren kommer fra vårt naboland i sør, Danmark.

Etter storutbetalingen starter vi byggingen av en ny førstepremiepott. Onsdag 27. mai vil den være på cirka 32 millioner kroner.

Selv om det var to spillere som hadde seks rette og vikingtallet, var det ingen som hadde bare seks rette. Det var allerede jackpot på andrepremiepotten, og når det ikke var noen vinnere denne onsdagen heller, blir det dobbel jackpot i neste trekning.

Andrepremiepotten onsdag 27. mai vil dermed være på cirka 8,7 millioner kroner.

Førstkommende fredag er det 232 millioner i førstepremiepotten i Eurojackpot. Du kan levere kupogen her.

Over 400 000 i Joker

20. mai ble en litt annerledes dag for May Wenche Johannessen fra Vågan i Nordland. Hun ble nemlig trukket ut som den heldige Joker-kandidaten og sikret seg med det en inngsangspremie på 249 000 kroner.

- Ka i all verden? Herlighet, dette blir jo spennende, saMay Wenche da Norsk Tipping snakket med henne før TV-trekningen.

Hun ønsket at maskinen skulle ta de logiske valgene for henne, men hun skulle sette seg godt til rette å følge det hele fra sofakroken.

Joker-kandidaten spilte på følgende tall onsdag 20. mai:

4 - 1 - 6 - 0 - 3

May Wenche nådde ikke helt opp til toppen, men doblet nesten inngangspremien med sine to steg opp på premiestigen. Det betyr at hun nå får nøyaktig 411 000 kroner inn på kontoen.