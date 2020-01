Nordmann vant 2,4 millioner kroner i tiårets første Vikinglotto

Til og med på årets første dag kunne du sikre deg noen vakre Vikinglotto-kroner, og den populære trekningen fortsetter med det inn i det nye tiåret

Denne ukens tallkombinasjon i Vikinglotto var en vrien en. Det var nemlig ingen som klarte å finne den. Ikke bare var det ingen med alle rette, men kun én som bare var et tall unna å ta hele potten.

På en annen side er denne ene spilleren en norsk person. Nordmannen med lykkekupongen vil starte året med over 2,4 millioner kroner ekstra i lommeboka. Den heldige andrepremievinneren er en mann fra Hvaler i Østfold.

Ukens tall:

Vikinglotto-tallene: 5 - 6 - 19 - 20 - 24 - 39

Vikingtallet: 2

Tiårets første jubelscener etter Vikinglotto-lykke

- Tuller du med meg nå? utbryter han når millionbeskjeden kommer.

Mannen sjekker appen selv for å være sikker på at det er sannhet i det han blir presentert for. Etter at han får det servert svart på hvitt, braker jubelen løs i stua.

- Det er jo helt fantastisk, for en start på året, sier mannen lattermildt mens jubelbrøl og latter kan høres i bakgrunnen.

Mannen forteller at han ikke har noen umiddelbare planer for pengene, men at det kommer godt med er det ingen tvil om melder han.

- Jeg kommer nok til å spare litt, også drypper det selvfølgelig en del på barna, sier han.

Gratulerer!

Drømmer du om å bli Vikinglotto-millionær?

Siden ingen vant førstepremien, stiger jackpotten. Neste uke kan du altså vinne enda mere penger, enn du potensielt kunne gjort denne uka. Det eneste du trenger å gjøre er å huske på å spille før onsdag kl. 18:00. Neste onsdag er det cirka 258 millioner i førstepremiepotten. Ingen småpenger det akkurat.

(Vinnersannsynlighet for førstepremien i Vikinglotto er ca. 1:98 mill. Andrepremie ca. 1:14 mill.)