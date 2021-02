Nordmann ville kjøpe denne engelske klubben. Nå kan den bli solgt igjen.

Det er uro i Sheffield Wednesday. To managere har fått sparken denne sesongen, november-lønnen ble utbetalt for sent og nå kan klubben bli solgt - igjen. Vi tror likevel Wednesday vinner tirsdagens hjemmekamp.

Nordmannen Berge Gerdt Larsen var i følge The Star, Hartlepool Mail og The Mirror samtaler om å kjøpe den engelske fotballklubben Sheffield Wednesday i 2010. Bergensinvestoren har tjent seg søkkrik på aksjer som DNO, Petrolia Drilling og Petrojack.

Onsdag er det ca 134 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Men den norske oppkjøpet av Sheffield Wednesday strandet. Istedenfor var det den serbiske forretningsmannen Milan Mandaric, som tidligere hadde eid Portsmouth og Leicester, som tok over klubben.

Gerdt Larsen var på det tidspunktet allerede tungt inne i den engelske fotballklubben Hartlepool gjennom selskapet Increased Oil Recorvery. I 2014 solgte IOR seg ut av Hartlepool United etter 17 års eierskap i klubben.

I januar 2015 ble et konsortium ledet av den thailandske tunfisk-milliardæren Dejphon Chansiri enig om å overta 100 prosent av aksjene i Sheffield Wednesday fra Milan Mandarić og satte en målsetting om å rykke opp til Premier League innen 2017. Det har de ikke klart.

Nå er det nye spekulasjoner om at den tradisjonsrike Sheffield-klubben kan bli solgt. Mandag uttalte Dejphon Chansiri til yorkshirelive.com at han hadde avvist et bud fra den spanske agenten Erik Alonso og et indonesisk konsortsium om å kjøpe klubben. Alonso var rådgiver for klubben frem i forrige måned.

Sheffield Wednesday ligger under nedrykksstreken i Championship.

Sheffield Wed - Wycombe Wanderers (Pause/fulltid dobbel) - H/H 2,90 (spillestopp tirsdag kl. 19.55)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Engelsk, Championship. Wycombe rykket opp til Championship før denne sesongen, men det ser ut til at oppholdet på nest øverste nivå i engelske fotball blir kortvarig.

Formen er elendig. Laget har tapt ni av tolv bortekamper i Championship denne sesongen, og de står med tap i tre av de fire siste ligakampene.

Tabelljumbo Wycombe har bare tatt 16 poeng på 26 kamper, og før tirsdagens bortematch mot Sheffield Wednesday har de tolv poeng opp til Derby som ligger over nedrykksstreken.

Onsdag er det ca 134 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Etter at de vant to kamper på rad mot Sheffield Wednesday og Birmingham i månedsskifte oktober-november, har Wycombe kun vunnet én av de 16 siste kampene (1-6-9).

Ny manager-effekt i Wednesday

Sheffield Wednesday ligger på plassen over Wycombe, men de har ni poeng mer enn tirsdagens motstander.

The Owls har fått en opptur etter at Tony Pulis fikk fyken på Hillsborough i slutten av desember. The Owls har nemlig vunnet fire av de seks siste kampene etter at Neil Thompson tok over som midlertidig manager. Han er klubbens tredje manager denne sesongen. Pulis tok over som manager for Wednesday i starten av november, etter Garry Monk som hadde fått sparken etter 14 måneder i jobben, men managerveteranen fikk bare lede laget i ti kamper.

Wednesday har vunnet de fire siste hjemmekampene, og vi tror også de vinner bunnkampen mot Wycombe.

Fredag er det ca. 103 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Klikk her for å levere kupong.

Wednesday har ledet til pause i to av de tre siste kampene, mens Wycombe har ligget under til pause i syv av tolv bortekamper denne sesongen. Vi synes 2,90 i odds på H/H-spillet virker spennende.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset