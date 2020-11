Nordmannen har kun spilt fem minutter for den engelske klubben

Martin Samuelsen (23) har havnet ute i kulden i Hull City, men i kveld kan han starte for The Tigers.

Han trente med Manchester United, Liverpool, Real Madrid og Chelsea, men som 14-åringen startet Martin Samuelsen ungdomsakademiet til Manchester City. I 2015 ble han hentet av Premier League-klubben West Ham.

Siden 2015 har han vært utlånt til Peterborough United, Blackburn Rovers, VVV-Venlo, Burton Albion og Haugesund før han i januar ble hentet til Hull City, men der har ikke nordmannen fått mye spilletid.

EFL, Trophy. Hull City rykket ned til League One sist sesong, og klubbens målsetting er å rykke direkte opp igjen til Championship denne sesongen.

The Papa John’s Trophy, som turneringen heter, er således ikke på toppen av prioriteringslisten til Hull City denne sesongen, men denne turneringen er ikke en ulempe for manager Grant McCann, det er en mulighet.

The Tigers hentet inn en haug med spillere i sommervinduet. Det gjør at McCann har stor bredde i spillerstallen om han skulle få skader underveis i sesongen. Samtidig har det ført til at flere spillere trenger spilletid etter å ha havnet ute i kulden. En av dem er Martin Samuelsen.

EFL Trophy-turneringen gjør at McCann kan matche hele spillerstallen. For spillere som Alfie Jones, Sean McLaughlin, Festus Arthur, Martin Samuelsen og James Berry er denne cupen en mulighet til å vise seg frem, ifølge lokalavisen Hull Daily Mail.

Lite spilletid for Samuelsen

Samuelsen har kun fått to innhopp denne sesongen i League One, og han bare spilt fem minutter til sammen.

Hull City's Martin Samuelsen and Cardiff City's Josh Murphy battle for the ball during the Sky Bet Championship match at the Cardiff City Stadium. Foto: Adam Davy (Pa Photos)

Den norske 23-åringen har ikke vært i troppen i de fem siste League One-kampene til The Tigers, og haugesunderen spilte heller ikke i helgens 1. runde-kamp i FA-cupen mot Fleetwood. Sist 23-åringen var på banen for Hull i League One var 9. oktober. Da ble han byttet inn i det 87. minutt i 1-4-tapet mot Fleetwood på bortebane.

Men han startet i den første kampen til Hull City i EFL Trophy-turneringen. Nordmannen ble byttet ut etter 63 minutter da Hull-reservene tapte 1-2 mot Leicester U23.

I tirsdagens kamp vil også Lowie Coyle være tilbake for første gang etter skulderskaden han pådro seg mot AFC Wimbledon i forrige måned. Høyrebacken som kom fra Fleetwood før sesongen har kun spilt tre kamper for the Tigers så langt denne sesongen. Coyle trenger å vise at han kan ta opp konkurransen om Josh Emmanuel på høyrebacken.

Harrogate er i førersete

Harrogate har fått en god start etter opprykket til League Two. EFL Trophy-turneringen er kanskje ikke høyest prioritert, men sjansen for å kvalifisere seg til neste runden med en hjemmeseier i kveld burde være en god motivasjon.

Harrogate spilte 2-2 borte mot Grimsby i den første kampen i Trophy-cupen, men tapte på straffespark. I den andre kampen vant de 3-1 hjemme mot Leicester U23. Med seier i tirsdagens kamp vil de gå videre, men også uavgjort kan holde til avansement.

Hull City på sin side vet at et tap mot Harrogate i kveld betyr at de ikke har mulighet til å gå videre i denne cupen. De må ha en seier. Vi tror Hull City-reservene vinner her. 2,10 i odds er ok.

