Nordmannen kan rykke opp til Bundesliga for tredje gang

Håvard Nielsen kan oppleve å rykke opp til Bundesliga med sin tredje klubb i Tyskland. Da trenger Greuther Furth poeng i mandagens kamp mot opprykksrival Holstein Kiel.

Som 16-åringen ble Håvard Nielsen sett på som et av de største talentene i Norge, og det var flere europeiske toppklubber som snuste på Oslo-gutten. I 2009 var han på treningsopphold i Premier League-klubben Tottenham og i Serie A-klubben Inter.

Tre år senere ble Nielsen solgt til springbrettklubben Red Bull Salzburg for rundt 25 millioner kroner. Han opplevde ikke samme suksessen i Østerrike som Erling Braut Haaland, men endte i likhet med Braut Haaland opp i tysk fotball.

Etter snart ti år som utenlandsproff er det i tysk 2. Bundesliga Håvard Nielsen har hatt størst suksess.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Skulle Oslo-karen rykke opp med Greuther Fürth denne sesongen, har han rykket opp til Bundesliga tre ganger, men med tre forskjellige klubber.

27-åringen spilte syv kamper for Freiburg da klubben rykket opp til Bundesliga i 2016. To år senere, i 2018, bidro Håvard Nielsen til at Fortuna Düsseldorf rykket opp til Tysklands øverste nivå. Denne sesongen kan han gjøre det samme med Greuther Fürth.

Greuther Fürth - Holstein Kiel 2,35 - 3,05 - 2,65 H (spillestopp mandag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Sist sesong endte Furth på niendeplass. Denne sesongen er de med i opprykkskampen. Håvard Nielsen og Furth ligger på fjerdeplass i 2. Bundesliga med 39 poeng, tre poeng bak mandagens motstander Holstein Kiel.

Furth spilte 0-0 mot opprykksfavoritt Hamburger SV i forrige serierunde, og de har vært gode mot de beste lagene denne sesongen. De har tatt syv poeng av tolv mulige poeng mot lagene over dem på tabellen så langt. Tidligere i sesongen slo de Bochum 2-0 og Holstein Kiel 3-1. Begge seirene kom på bortebane.

Scoret mål Kiel

Nielsen har scoret fem mål på 21 kamper for Furth denne sesongen. Ett av de fem målene kom i det omvendte møtet med Holstein Kiel. Nå har han gått målløs i 379 minutter. Den forrige scoringen hans kom i starten av januar.

Oslo-karen har kontrakt med klubben frem til sommeren. Furth er den femte klubben hans i Tyskland. Den tidligere Vålerenga-spilleren fra Østensjø i Oslo har tidligere spilt for Eintracht Braunschweig, Freiburg, Fortuna Düsseldorf og Duisburg.

Kiel på sin side slo Wurzburger 1-0 i forrige serierunde. De er dermed uten tap i de fire siste kampene, hvorav fire er vunnet.

Onsdag er det ca 43 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Ligaens beste bortelag

Tre av de seks siste kampene mellom Furth og Kiel har endt uavgjort, men da lagene møttes tidligere denne sesongen vant Håvard Nielsen & co 3-1 i den tyske fergebyen. Furth har kun tapt én av de ni siste kampene, og de har vunnet de to siste hjemmekampene. Kiel er det beste bortelaget på nest øverste nivå i Tyskland. De har ikke tapt noen av de ti bortekampene denne sesongen (6-4-0).

Vi tror Furth påfører Kiel sitt første bortetap denne sesongen. Håvard Nielsens lag vet at de med tre poeng kan klatre opp på tredjeplassen som gir opprykkskvalik. Det burde være en kjempemotivasjon. Oddsen på hjemmeseier er 2,35.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset