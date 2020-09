Nordmannen knuser Moldes Champions League-drøm

Tokmac Nguen (26) har scoret syv mål på seks kamper for Ferencváros denne sesongen. Vi tror han ødelegger for Molde onsdag.

På de seks siste kampene mellom Strømsgodet og Molde har drammenserne kun scoret en gang. Målscorer var Tokmac Nguen. Nå spiller han Ferencváros som kan knuse Champions League-drømmen til romsdalingene. Vi tror ungarerne vinner på Aker stadion.

Molde - Ferencvaros Tc 2,20- 3,10 - 3,05 B (spillestopp kl. 20.55)

Klikk på denne for lenken for å levere dette tipset

Champions League-playoff. Kamp 1 av 2. Med seier i dobbeltoppgjøret mot ungarske Ferencvaros vil Molde bli det første norske laget i Champions League-gruppespillet siden 2007-2008-sesongen da Rosenborg deltok.

Molde er kun 180 minutter unna Champions League og 150 millioner kroner i startbonus i tillegg til betydelige TV-inntekter og eventuelle bonuser for seier eller uavgjort. Totalt spiller Molde om 250 millioner kroner.

Molde er ute av form

Problemet er bare at Molde er ute av form. De tapte 1-2 borte mot Vålerenga lørdag, og har kun vunnet tre av de siste åtte kampene. Romsdalingene tok seg videre i playoffen med et nødskrik. Det sto 0-0 etter ordinær spilletid mot Qarabag, men det var aserbajdsjanerne som hadde hatt de største sjansene. I ekstraomgangene misbrukte Molde et straffespark, men de avgjorde kampen i den påfølgende straffespark-konkurransen.

Ungarske Ferencvaros på sin side har vært solide i kvalifiseringen. De har slått ut Celtic og Dinamo Zagreb, og de skal også være i stand til å slå Molde på Aker stadion.

Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten

Den tidligere Strømsgodset-spilleren Tokmac Nguen scoret begge målene da Ferencvaros slo Djurgården 2–0 i første kvalifiseringsrunde til Champions League. I den andre kvalikrunden ble han matchvinner da ungarerne sendte den skotske storklubben Celtic ut av turneringen, men han gikk målløs av banen mot Dinamo Zagreb.

Toppscorer i Ungarn

Ferencvaros er i motsetning til Molde i kjempeform. De har vunnet de seks siste kampene i alle turneringer. I Ungarn har de feid over Paksi (5-0) og Rackeve (6-1).

Tokmac Nguen har en fortid i Strømsgodset. Foto: Zsolt Szigetvary (AP)

Nguen scoret hat-trick mot Paksi i den forrige ligamatchen, og nordmannen er nå toppscorer i ungarsk fotball med fire mål. Den norske sensasjonsmannen har vokst opp i Drammensområdet. Han har foreldre fra Sør-Sudan og Etiopia, men er selv født i Kenya. Han kom til Norge som 5-åring. Tokki skrev sin første proffkontrakt med Godset som 18-åring, men slo først gjennom fire år senere. I fjor dro han ti Ungarn. Det har vært en suksesshistorie.

Onsdag er det ca. 59 millioner kroner i Vikinglotto-potten

Den ungarske klubben hans nådde gruppespillet i Europa League i fjor, men denne sesongen tror vi det blir spill i Champions League for Tokmac Nguen. Franck Boli, som har en fortid i Stabæk og Aalesund, spiller på topp hos Ferencvaros. Begge disse karene har scoret mot Molde, da de spilte i Eliteserien. Vi tror de kan gjenta den prestasjonen onsdag kveld.

For med tre mål på tre kamper i Champions League-kvalifiseringen har Tokmac Nguen funnet seg skikkelig til rette i den ungarske hovedstaden. Molde får en tøff oppgave mot dette ungarske laget. Vi tror Nguen og Ferencvaros vinner i Molde. Borteodden er 3,05. Det er spillbart.

Klikk på denne for lenken for å levere dette tipset