Nordmannen kom gratis til Serie A. Nå er han verdt over 50 millioner.

Morten Thorsby er en av Claudio Ranieris mest betrodde spillere i Sampdoria. Vi tror nordmannen løper Spezia i senk i mandagens kamp.

Thorsby kom gratis til den italienske storklubben Sampdoria fra nederlandske Heerenveen sommeren 2019. Det var en lur signering av Genoa-klubben. Nå er den løpsstreke midtbanespilleren i følge Sampnews24 og transfermarkt verdt fem millioner euro.

– Thorsby er en gullgutt. Han løper mye, og jeg vet ikke hvor mange gjenvinninger han gjorde i dag. Om han løper mindre enn 13 kilometer (i en kamp), kjefter jeg på ham, sa den legendariske Sampdoria-treneren Claudio Ranieri i januar ifølge nettstedene Sampdorianews og Sampnews24.

Thorsby og Ranieri har funnet tonen.

- Visste det ville bli vanskelig

Nordmannen er en av Sampdoria-trenerens mest betrodde spillere. Han har spilt 15 av 16 kamper for Serie A-klubben denne sesongen, og 13 av dem fra start. Sist sesong scoret 24-åringen ett mål på 24 kamper. Denne sesongen har han allerede scoret to mål - mot Atalanta og Bologna.

- Jeg visste at det første året i Italia ville bli vanskelig. Serie A er en annen type fotball. Jeg er en positiv person, og jeg har den selvtilliten som skal til for å få det til, sa han til Football Italia.

- Jeg tenkte at før eller senere ville jeg få muligheten, og det er det som skjedde. Jeg er blitt en bedre fotballspiller her, og jeg er ikke ferdigutviklet.

- Dagens spillergruppe har spilt sammen i over ett år. Ikke bare det, men vi kjenner Ranieri bedre, og vi vet hva han forlanger av oss. Vi vet at Ranieri er en god trener. Jeg liker ham fordi han er en fin person.

Spezia - Sampdoria 2,90 - 3,10 - 2,25 B (spillestopp mandag kl. 20.40)

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset

Italiensk, Serie A. Spezia sjokkerte fotball-Italia da de snudde 0-1 til 2-1-seier og tok tre poeng mot Napoli på Stadio Diego Armando Maradona.

Det nyopprykkede Serie A-laget sto med åtte kamper på rad uten seier før kampen mot Napoli. Nå er de to poeng over Torino som ligger under nedrykksstreken.

Men; Spezia er fortsatt uten seier på hjemmebane denne sesongen, og vi tror heller ikke at de vinner mot Sampdoria mandag.

Sampdoria har vunnet tre av de fem siste kampene i ligaen, og de overrasket stort sist helg da de slo tittelutfordrer Inter.

Problemet er bare at de har slitt på bortebane. Sampdoria har kun vunnet én av de siste fem bortekampene.

To nordmenn fra samme klubb

Morten Thorsby er ikke den eneste nordmannen i Sampdoria-stallen. Også Kristoffer Askildsenspiller for Serie A-klubben. Begge har Heming som moderklubb, og begge spillerne har vært innom Stabæk før de dro ut av landet. Askildsen har to kamper for Sampdoria denne sesongen. Begge som innbytter.

Hjemmelaget mangler Jeroen Zoet og Daniele Verde, som begge er ute med skader. Spissen Andrey Galabinov er tilbake i trening, og han er aktuell mot Sampdoria mandag. Ardian Ismajli er suspendert i denne kampen.

Gjestene har kun Alex Ferrari på skadelisten siden Manolo Gabbiadini er friskmeldt. Albin Ekdal er også tilbake etter å ha vært suspendert mot Inter.

Spezia har ikke klart å holde nullen siden midten av november. Sampdoria er i samme situasjon. I åtte av de ni siste kampene til Genoa-laget har begge lagene scoret, og Ranieris mannskap har ikke holdt tett bakover siden oktober. At begge lagene scorer i denne kampen er ganske sannsynlig, men vi tror Sampdoria tar alle tre poengene i denne kampen. De er i bedre form, og de scorer mer mål enn vertene. 2,25 i odds på Sampdoria-seier er ok.

Klikk på denne lenken for å levere dette tipset