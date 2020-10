Nordmannen kom på rundens lag i Europa League. Torsdag kan han ødelegge for Mourinho

Simen Juklerød og Royal Antwerpen har hatt en fantastisk fotballuke. Torsdag kan belgierne gjøre livet surt for Tottenham-stjernene.

Den norske venstrebacken Simen Juklerød er et større navn i Belgia enn i Norge. Søndag scoret nordmannen i Royal Antwerpens 3-2-seier over Beerschot i den belgiske toppdivisjonen. Målet var Juklerøds tredje denne sesongen. I september scoret han to ganger i 3-2-seieren borte mot St. Truiden.

26-åringen fra Bærum imponerte såpass sist torsdag at han spilte seg inn på rundens lag i Europa League. Antwerpen-laget snudde 0-1 til 2-1-seier borte mot bulgarske Ludogorets. Juklerød slo den målgivende pasningen da Pieter Gerkens utlignet til 1-1.

Europa League, gruppe J. Begge lagene vant åpningskampene sine. Antwerpen tok en sterk 2-1-seier på bortebane mot bulgarske Ludogorets, mens Tottenham slo LASK Linz 3-0 hjemme i Nord-London. Begge lagene fulgte opp med å vinne i den hjemlige ligaen. Spurs slo Burnley 1-0, mens Juklerød og lagkameratene vant 3-2 mot Beerschot-Wilrijk. Seieren gjorde at de klatret til topps i den belgiske toppdivisjonen. Nå er de ett poeng foran Brugge og Charleroi.

Royal Antwerp har spilt mot engelske lag to ganger tidligere, og tapt begge. Samtidig er det interessant å merke seg at Spurs ikke har vunnet på bortebane mot belgisk motstand.

Simen Juklerød, her fra tiden i Vålerenga, har suksess i Belgia. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Tidligere Hønefoss-spiller er tilbake

Antwerpen-trener Ivan Leko får tilbake to viktige forsvarsspillerne til denne kampen. Både Jordan Lukaku og Abdoulaye Seck har testet negativt for covid-19. Jordan er broren til Inter-stjernen Romelu Lukaku. Han er på lån fra Lazio denne sesongen. Seck er kanskje også et navn norske fotballfans drar kjensel på. Senegaleseren spilte flere sesonger i Norge for Hønefoss og Sandefjord.

Den dårlige nyheten er at to andre spillere har testet positivt for koronaviruset. Dylan Batubinsika og Manuel Benson. I tillegg er Bruny Nsimba ute med skade.

Tottenham-manager Jose Mourinho må klare seg uten Japhet Tanganga som er skadet, mens Serge Aurier og Steven Bergwijn er begge på vei tilbake etter smeller.

Fem seire på rad

Kampene kommer tett for Spurs, og det er ikke overraskende hvis Sergio Reguilon, Gareth Bale, Vinicius og Joe Hart spier torsdag. Joe Rodon kan også komme til å starte denne kampen. Han debuterte mot Burnley.

Det er to formlag som møtes på Bosuilstadion, og det ligger an til å bli en underholdende kamp.

Antwerpen debuterer i Europa League denne sesongen, men det belgiske laget må ikke undervurderes. De står med fem seire på rad, og kan skape problemer for Tottenham, hvis Spurs slurver defensivt. London-klubben har kun vunnet én av de siste seks gruppespill-kampene i Europa. Seieren kom mot Røde Stjerne. Jose Mourinhos menn slet lenge med å avgjøre kampen mot Antwerpen, og vi tror Tottenham får kamp torsdag kveld.

4,20 i odds på U mellom de to lagene som topper gruppen er spennende.

