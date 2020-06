Nordmenn har tre ganger så mye flaks som svensker

Det er all grunn til å smile for nordmenn som leverer Eurojackpot.

Hver eneste fredag kjemper nordmenn med mange europeiske spillere om å være den heldige som blir trukket ut som vinner av den virkelig store premien i Eurojackpot.

Potten som kan vokse helt til utrolige 80 000 000 euro er like gjev i Slovenia som Spania og Sverige. Hvor mye den potten er i norske kroner kommer helt an på kursen på euro. Våren 2020 var den på over 1 milliard, mens det mer normalt varierer rundt 800 millioner kroner. Du kan se hvor stor potten er her nå.

Vi har kikket på alle som har stukket av med den gjeveste premien som vi vet landene på siden spillet startet. Det er 72 vinnere, og disse fordeler seg på en del land. Flest vinnere er det i Tyskland, men som de fleste vet bor det også mange flere i Tyskland enn i Norge.

Hvem har mest flaks i Norden?

Vi har derfor sett på andelen vinnere mot mennesker som bor i landet, og den statistikken viser at nordmenn vinner nesten tre ganger så ofte den aller gjeveste potten enn svensker.

Samtidig er det våre andre naboland som har mest flaks: Danskene er nesten dobbelt så heldige som oss nordmenn, mens finnene er nesten 8 ganger så heldige som svenskene.

Vi nordmenn har flere ting som svenskene ikke har så mye av: Fjorder er en.

Her er topp 10 land i flaks:

1. Finland

2. Danmark

3. Norge

4. Tyskland

5. Sverige

6. Ungarn

7. Nederland

8. Tsjekkia

9. Spania

10. Italia

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi ikke har tatt med antall kuponger som er levert, men med vinnersjanse på 1 til 95 millioner er det uansett mye flaks og tilfeldigheter som spiller inn.

Vinnersannsynlighet Eurojackpot

For å vinne førstepremie i Eurojackpot må en ha 5 rette tall av 50 mulige, i tillegg til 2 rette stjernetall av 10 mulige. Det gir totalt ca. 95 millioner mulige kombinasjoner per rekke, og vinnersannsynligheten blir da ca. 1:95 millioner per rekke. For andrepremie er vinnersannsynligheten 1:6 millioner per rekke, mens nasjonal premie (1 million kroner) er ca. 1:1 600 000 per rekke. Les mer om vinnersannsynlighet i Eurojackpot her.

Antall premieutbetalinger (Norge) totalt i 2019: 2 363 577

Antall førstepremieutbetalinger i 2019 (Norge): 1

Antall millionærer i 2019 (Norge): 76

Høyeste premieutbetaling i 2019 (Norge): 443 904 560 kr