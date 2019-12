Norge byr opp til målfest mot Angola

Angola slo Slovenia tirsdag, men har ellers sluppet inn over 30 mål mot både Serbia og Nederland. Norge skal ta sin fjerde strake seier i dag.

Torsdagens langoddsprogram byr blant annet på to kamper fra Premier League, i tillegg er det to kamper fra Coppa Italia. Norge er i aksjon i håndball-VM i Japan og møter Angola. På hockeyfronten er det full serierunde i Getligaen, i tillegg er det full serierunde fra SHL i Sverige og. Natt til fredag er det ni kamper i NHL. I Østersund er det verdenscup skiskyting for kvinner, der er det 15 km på programmet.

Norge - Angola over 56,5 mål - 1,80 (spillestopp kl 12.25)

Håndball-VM kvinner som spilles i Japan. Norge innledet VM med utklassingseier mot Cuba og 47-16. Sleit deretter gjennom hele 1. omgang mot Slovenia, men etter en praktfull 2. omgang, endte Norge opp med å vinne 36-20. Jevnest ble det mot Serbia tirsdag, da Norge tilslutt vant 28-25.

Angola med sjumålstap mot både Nederland (28-35) og Serbia (25-32), før de overrasket med å slå Slovenia med hele ni mål tirsdag (33-24). Er Afrikas klart beste lag og har fortsatt muligheten til avansement, men da skal veldig mye gå rett vei.

Norsk Tipping har satt handicapene på 0-7 og 0-8 i dag og det er vrient å spå utfallet av denne, bortsett fra at Norge vinner. Vi kikker heller på antall mål i kampen. Det har vært målrike kamper for Angola hittil og alle har gått over 56,6 mål. Norge har scoret 28 mål som minst i sine tre første og Angola slapp inn hhv 32 og 35 mål mot hhv Serbia og Nederland. 1,80 på at denne går over 56,5 mål er slett ikke verst betalt og blir vårt utvalgte spill.

