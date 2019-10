EM-kvalifiseringskampen mellom Norge og Spania på Ullevaal er det soleklare høydepunktet på lørdagens langoddsprogram. Det er også syv andre EM-kvalikkamper på menyen. Ellers spilles det full serierunde i League One, League Two og i National League. Her hjemme er det kamper både i Toppserien for kvinner og i 2.- og 3. divisjon.

Norge - Spania U 4,10 (spillestopp kl 20.40)

EM-kvalifisering, gruppe F. Skjebnekamp for Norge. Selv om det spanske landslaget er kjempefavoritter er Norge nødt til å ta poeng om de skal henge med Sverige og Spania i toppen av gruppen. Og det er slett ikke umulig.

Norge var gode i 1-1-kampen mot Sverige. De viste at laget har vokst, at det er mange gode fotballspillere på dette laget, men også at de trenger litt mer tid. For enda en gang mistet de en ledelse i kvalifiseringen Nå må Norge etter all sannsynlighet ha poeng mot Spania på Ullevaal lørdag og slå Romania i Romania – hvis de skal ta en direkte EM-plass.

Spania leder gruppe F med 18 poeng etter seks seirer av seks mulige. Med fire kamper igjen er gjestene fra den Iberiske-halvøyen så godt som EM-klare, de er syv poeng foran Sverige på andreplass. Norge er på fjerdeplass - to poeng bak Sverige, ett poeng bak Romania. Selv om spanjolene har full kontroll på kvalikgruppen, vil de neppe slappe av her.

Spania har vunnet fire av de siste seks kampene mot Norge. To av de tre sist kampene mellom Norge og Spania har endt 2-1 - til spanjoene.

Men: Norge viser fin form. Lars Lagerbäck sine menn er ubeseiret i de fem siste kampene. Problemet er at de kun vunnet to av de fem kampene. Norge er ikke sjanseløse hjemme på Ullevaal, til tross for at de bare har vunnet én av de siste tre hjemmekampene. Det norske laget har spennende spillertyper som kan lage problemer for spanjolene. Martin Ødegaard og Sander Berge blir sentrale i lørdagens match.

Spania mangler et par nøkkelspillere Barcelonas Jordi Alba er skadet. Det samme er Paco Alcacer, mens Álvaro Morata og Diego Costa kom ikke med. Spania har et et ekstremt offensivt lag, og klarer Norge å kontre på dem kan de få problemer. ars Lagerbäck har heller ikke tapt mot Spania hjemme. Han har spilt mot dem to ganger tidligere foran eget publikum. Det har endt med én seier og én uavgjort.

Men Norge aldri slått Spania på eget gress. Norge og Spania har møtt hverandre syv ganger, og Norge har vunnet én gang. Det var i fotball-EM i 2000. Nå har det norske laget spillertyper som kan ødelegge for Spania. Martin Ødegaard og Joshua King er spillere som kan gjøre livet surt for spanjolene.

Jeg tror ikke dette blir enkelt for Spania. Norge er desperate, og kommer til å ligge kompakt på egen halvdel og kontre hver gang de får muligheten. Norge kan få med seg ett poeng på Ullevaal. Uavgjort til 4,10 i odds er ok.

