Norge får kamp av Nederland

Det er klart for ren gruppefinale mellom Norge og Nederland i håndball-VM fredag.

Fredagens langoddsprogram innledes med flere helt avgjørende kamper i gruppespillet i håndball-VM, deriblant Norges kamp mot Nederland. Ellers byr fredagen på toppkamp i Serie A mellom Inter og Roma, det er kamp i La Liga, i Ligue 1 og engelsk Championship. I tillegg er det kamper i dansk Superliga, tysk 1 og 2. bundesliga og natt til lørdag spilles det fem kamper i NHL.

Nederland - Norge - handikap fulltid 3-0 - H 1,85 (spillestopp fredag kl 12.25)



Gruppefinale og en veldig viktig kamp for begge lag. Tre lag går videre til mellomrunde og man tar seg med poengene fra de to kampene mot lagene som går videre. Ergo vil Norge med tap mot Nederland kun få med seg to poeng, mens Nederland er avhengig av at Serbia blir det tredje laget som går videre, dersom Nederland om de slår Norge, skal få med seg maksimale fire poeng til mellomrunden.

Norge har trøblet i 1. omgang både mot Slovenia og Angola, mens det egentlig sleit hele kampen mot Serbia tirsdag der det kun ble tremålsseier. Silje Solberg berget Norge mot Angola og Norge trenger også at hun presterer i fredagens gruppefinale.

Nederland bedre og bedre

Nederland smadret Serbia med 13 mål i sin kamp torsdag og er garantert den beste motstanderen Norge møter i denne gruppa. Nederland innledet VM med et meget overraskende 26-32 tap mot Slovenia. Men deretter har Nederland spilt seg bedre og bedre. Først med 35-28 seier over Angola, deretter med 51-23 mot Cuba og torsdag ble det altså hele 36-23 over Serbia.

Nederland kan slå Norge, det er det heller ingen tvil om. Men spillmessig lar vi oss med lokke av handicapspillet der Nederland er gitt 3-0 ledelse fra start. 1,85 på at Nederland maks taper med to mål, må være verd et forsøk.

