Norge får revansj mot Frankrike i EM-finalen

Norge tapte overraskende VM-finalen mot Frankrike for tre år siden. Nå får håndballjentene muligheten til å revansjere seg.

Norge og Frankrike møtes søndag for tredje gang i en finale. VM-finalen i 1999 ga norsk seier etter fire ekstraomganger – men for tre år siden vant Frankrike.

I VM-finalen for tre år siden sjokkerte Frankrike og satte et Norge i kalasform på plass med 23–21 i Hamburg. I Frankrikes trener Olivier Krumbholz lurte landslagssjef Thorir Hergeirsson på sidelinjen,

I Golden League i oktober ledet Norge med et par mål og da la Frankrike plutselig om forsvarsspillet, og det ble en tett kamp i Århus som Norge vant 29-28. Det vil antakeligvis komme nye krumspring fra franskmannen i søndagens finale.

EM i håndball, finale. Frankrike har vist bra takter i dette mesterskapet. De leverte en fenomenal første omgang mot overraskelseslaget Kroatia i semifinalen.

Frankrike slapp kun inn fem mål på 30 minutter med håndball, og det er det er ikke vanlig på dette nivået. Frankrike vant til 30–19 i en oppvisning av en semifinale.

Franskmennene har dermed syv seire og én uavgjort så langt i mesterskapet. Uavgjort-kampen kom mot Russland. Da lå de under med tre mål til pause, men slo tilbake i andre omgang.

Vunnet alle kampene i EM

Norge har vunnet alle sine kamper til nå i turneringer - både i gruppespillet og i mellomspillet. Den minste seiersmarginen i de innledende kampene var syv mål, men det virker samtidig som de norske håndballjentene har hatt den enkleste veien til finalen.

Det ble en nervepirrende første omgang mot Danmark. De norske spillerne virket preget av stundens alvor, men de kom sterkt tilbake i starten av andre omgang og nullet raskt ut tremålsledelsen til hjemmelaget. Det spillet de norske jentene vartet opp med i andre omgang var det verdensklasse over.

Thorir Hergeirsson har en bredde i laget som de fleste andre håndball-nasjonene kan misunne ham. Det sier det meste når han kan plassere en rutinert spiller som Heidi Løken på benken gjennom hele semifinalen. Stine Bredal Oftedal

Jevne kamper mot Frankrike

Norge har kun vunnet én av de siste åtte kampene mot Frankrike med mer enn to mål. Det skjedde i en vennskapskamp i juni 2017.

I tre av de fire siste kampene har Norge vunnet med to mål mot Frankrike. Vi tror det er et revansjesugent norsk lag som møter Frankrike.

Norge misbrukte mange gode muligheter i andre omgang mot Danmark der de burde scoret. De vant den kampen med tre mål, men burde ha vunnet med minst et par mål til.

Nå møter Norge nok en gang et sterkt forsvar, men får Norge i gang kontringsspillet sitt vil franskmennene får problemer. Norge spiller ikke like dårlig i første omgang i finalen som de gjorde mot Danmark, men vi tror denne finalen kan en nervepirrende opplevelse for TV-seerne. Likevel tror vi Norge vinner finalen med tre mål eller mer.

