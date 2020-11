Norge får tillit på Midtukekupongen

Onsdagens privatlandskamp mot Israel er langt ifra den viktigste for Lars Lagerbäcks mannskap under denne samlingen, men vi tror likevel det holder til å slå et redusert Israel-lag hjemme på Ullevaal i kveld.

Det er åtte privatlandskamper, samt fire direkte avgjørende Play Off-kamper til EM på denne ukens midtukekupong. Legg merke til at kamp 1-6 spilles onsdag, mens de resterende seks blir spilt torsdag.

Bonuspotten er nå oppe i hele 2,3 millioner kroner og innleveringsfristen er klokka 17:55 onsdag.





1. Norge - Israel

Privatlandskamp. Det norske landslaget spiller to helt avgjørende kamper i Nations League senere under denne samlingen mot henholdsvis Romania og Østerrike på bortebane, så det vil nok helt sikkert bli en del rullering på det norske laget i denne kampen. De røk som kjent ut av EM-kvaliken mot Serbia under forrige samling, men slo tilbake med seire over Romania (4-0) og Nord-Irland (1-0) senere under oppholdet i gruppespillet i Nations League. Mathias Normann, Birger Meling, Jonas Svensson og Stian Gregersen har alle meldt forfall til disse kampene og er erstattet av Iver Fossum, Sigurd Rosted, Marius Lode og Simen Juklerød. Både Kristoffer Ajer og Stefan Strandberg forventes å bli klare.

Israel røk i likhet med Norge ut av Play Offen til EM da de tapte straffesparkkonkurransen mot Skottland etter 0-0 ved ordinær tid for én måneds tid tilbake og legger nok neppe mye krefter i denne kampen. Ligger på 3. plass i sin Nations League-gruppe der Tsjekkia og Skottland venter om få dager. Med seier i begge de to kampene, samt litt hjelp i øvrige kamper er gruppeseier fortsatt mulig, selv om det nesten bare er i teorien håpet lever. Tirsdag ble det kjent at flere spillere er satt i karantene grunnet koronaviruset, deriblant Hoffenheim-spiller Dabbur. Fra før er Bitton, Elhamed, Menachem og Peretz også ute av den israelske troppen av diverse årsaker.

Norge bør ha gode muligheter til å slå et redusert israelsk lag, selv om det bare er snakk om en treningskamp. Det blir H på kupongen.

2. Danmark - Sverige

Privatlandskamp mellom to av våre naboland der den danske troppen mangler såpass mange som 23 mann (!) grunnet enten koronasmitte eller nye restriksjoner knyttet til den pågående pandemien. Det betyr et svært redusert dansk mannskap trener Hjulmand har å velge i til denne privatlandskampen mot våre svenske naboer. Schmeichel, Christensen, Vestergaard, Løssl, Højbjerg, Jensen og Dalsgaard får ikke reise til Danmark fra England slik situasjonen er nå, mens Skov og Christiansen begge har fått påvist koronaviruset og er naturligvis ikke aktuelle. Dolberg, Sisto, Poulsen og Braithwaite er blant de som er sendt i islolasjon, så det er et veldig, veldig svekket dansk lag til denne kampen. De møter Island og Belgia i Nations League senere under denne samlingen der de fortsatt har mulighet til å ta seg videre. Det er ventet at Rosenborg-spiller Carlo Holse kan få sin debut på det danske A-landslaget her etter å ha blitt tatt opp fra U21-troppen som en følge av alle fraværene.

Sverige er ute av Nations League i gruppa der Frankrike og Portugal gjør opp om seieren. De møter Kroatia og nettopp Frankrike før sluttstrek settes og står fortsatt uten poeng etter fire tap så langt i turneringen. Rinne, Hiljemark og Joel Andersson er kalt inn i den svenske troppen for å erstatte de fem spillerne som til daglig spiller i England og Skottland, men som ikke får kommet seg inn i landet nå.

Med tanke på alle Danmarks fravær er det mest naturlig å tro på svensk seier i kveld, men vi garderer med UB på begge de to kupongforslagene våre.

3. Belgia - Sveits

Privatlandskamp. Belgia topper sin gruppe i Nations League to poeng foran Danmark og England og legger nok naturligvis mest energi og krefter i de to kampene framfor denne privatlandskampen mot Sveits. De skal møte både England og Danmark hjemme og har således alt i egne hender. Inter-spiss Romelu Lukaku skal være et usikkert kort, ellers ser det greit ut for trener Martinez.

Sveits har kun to poeng i sin Nations League-gruppe der Spania, Tyskland og Ukraina gjør opp om førsteplassen. De møter Spania lørdag og Ukraina tirsdag, men er slått ut allerede siden andre lag også vil ta poeng i de øvrige kampene som gjenstår. Steffen og Drmic er blant de som er ute for det sveitsiske laget. I forrige landskamp klarte de 3-3 borte mot Tyskland.

Vi gir Belgia tillit, litt under tvil, da det kommer mer krevende kamper lenger ned på midtukekupongen. H.

4. Tyskland - Tsjekkia

Privatlandskamp. Tyskland har langt viktigere oppgaver foran seg lørdag og tirsdag der Ukraina (hjemme) og Spania (borte) venter i kampen om gruppeseieren i Nations League. De spilte "kun" 3-3 mot Sveits i forrige landskamp og ga dermed fra seg initiativet i sin gruppe som nå Spania topper. Havertz, Can, Reus, Draxler, Kehrer og Sule er alle trolig ute her.

Tsjekkia skal i aksjon mot Israel og Slovakia senere under denne samlingen der mye skal gå deres vei dersom det skal bli gruppeseier, selv om det fortsatt er mulig å ta igjen Skottland med litt hell. Få endringer og fravær i følge de rapportene som foreligger, men det er nok nærliggende å tro at de fleste kreftene mobiliseres mot de to Nations League-kampene som venter.

Tyskland har såpass mye kvalitet i troppen selv med de fravær som råder at vi velger å spille H`en alene.

5. Nederland - Spania

Privatlandskamp. En liten godbit fra Nederland denne kvelden der Frank de Boer har overtatt som landslagstrener etter Ronald Koeman som overtok Barcelona. De oransje kan fortsatt vinne sin gruppe i Nations League, selv om de ligger to poeng bak Polen og ett bak Italia før de to siste kampene der Bosnia og nettopp Polen nå venter. Cillessen, van Dijk og de Ligt er de mest sentrale fraværene hos hjemmelaget.

Spania leder sin gruppe poenget foran Tyskland og Ukraina før de avgjørende kampene mot Sveits og Tyskland som nå straks venter i Nations League. Fati, Thiago, Diego, Navas, Carvajal og Llorente er blant de som mangler i denne.

Helt åpen privatlandskamp mellom to storheter som har viktigere kamper i vente de neste dagene. Det må helgardering til.

6. Tyrkia - Kroatia

Privatlandskamp. Tyrkia er allerede EM-klare, men i Nations League ser det straks litt verre ut for tyrkerne som står med tre poeng etter fire kamper (0-3-1) før møtene med Russland og Ungarn som er de to ledende lagene i gruppa. Sist ble det 2-2 hjemme mot Serbia. Ingen nye fravær av betydning å rapportere om.

Kroatia har tre poeng på fire kamper i sin Nations League-gruppe der Portugal eller Frankrike går til topps. De møter Sverige og nettopp Portugal under denne samlingen der det nærmest blir som tre treningskamper å regne. Rebic, Kramaric, Jedvaj og Vrsaljko skal alle være bekreftet ute for kroatene.

Dette ser nokså åpent ut på forhånd, men vi tror det skal holde med UB på begge de to kupongforslagene da det kommer reale nøtter lenger ned på kupongen.

7. Wales - USA

Privatlandskamp. Spilles torsdag. Wales har et relativt spennende lag på gang og topper sin Nations League-gruppe poenget foran EM-klare Finland før det hele nå skal avgjøres med kamper mot Irland og Finland på hjemmebane. De vil nok helt sikkert bli prioritert slik situasjonen er nå. Keeper Hennessey, Allen, Williams, Ramsey og Robson-Kanu er alle trolig ute for manager Giggs.

USA vant sin gruppe med like mange poeng som Canada i sin utgave av Nations League og har altså tatt turen til Wales for en treningskamp i disse mildt sagt litt spesielle tider med de restriksjonene som nå gjelder. Vi har ingen oppdatert skadeinfo fra den amerikanske troppen, men det er nok sannsynlig at det vil bli en del rotasjon i en slik treningskamp som dette.

Wales ser bra ut om dagen. Det blir H på 96-rekkeren, mens vi halvgarderer med HU på det største forslaget vårt.

8. England - Irland

Privatlandskamp. Spilles torsdag. Gareth Southgates England er nummer tre i sin gruppe i Nations League bak både Belgia og Danmark og må nok trolig vinne begge sine to gjenstående kamper mot nettopp Belgia og Island for å gå til topps i gruppa. Ward-Prowse og Alexander-Arnold har begge meldt forfall etter sine skader i helgen og inn i troppen har Dortmunds stortalent Bellingham kommet.

Irland er ute av EM-dansen etter tapet mot Slovakia etter straffesparkkonkurranse i oktober og har heller ingen mulighet til å ta seg videre fra Nations League der Wales og Finland gjør opp om gruppeseieren. Møter Wales og Bulgaria de neste dagene. Evertons Seamus Coleman er tilbake igjen her etter å stått over den forrige samlingen.

England får tillit på hjemmebane, selv om det er et reservepreget mannskap vi trolig får se. H.

9. Georgia - Nord-Makedonia

Play Off EM. Spilles torsdag. Disse to landene er nå bare én fattig kamp unna å delta i EM 2021. De har møtt hverandre to ganger allerede i Nations League denne høsten der begge de to oppgjørene har endt 1-1. Georgia slo Hviterussland 1-0 i første kamp av denne Play Offen og har et lag bestående av spillere som er relativt ukjente for det norske folk.

Nord-Makedonia beseiret Kosovo med 2-1 i forrige runde av denne Play Offen og er nå bare én kamp unna et stort mesterskap kommende sommer. De topper sin Nations League-gruppe på nivå C med bedre målforskjell enn dagens motstander etter 1-3-0 på de fire første der begge de to oppgjørene mot Georgia har endt med 1-1 og poengdeling. Møter Estland og Armenia i de to siste.

Det lukter litt målfattig U av denne etter ordinær tid, men på det minste kupongforslaget blir det HU. På 432-rekkeren helgarderer vi.

10. Ungarn - Island

Play Off EM. Spilles torsdag. Ungarn er én kamp unna et nytt mesterskap etter at de slo Bulgaria med 3-1 på bortebane sist. Det ungarske laget har gjort det bra også i Nations League i det siste og kjemper om gruppeseieren sammen med Russland. Kleinheisler er ikke med grunnet koronaviruset, mens Barath er ute med skade.

Erik Hamréns Island slo ut Romania med 2-1 hjemme på sagaøya i forrige Play Off-kamp etter to scoringer av Evertons Gylfi Sigurdsson og kvalifiserer seg til et nytt mesterskap med seier her torsdag kveld. Er poengløse i Nations League og går nok naturligvis All in for denne. Ingen nye fravær.

Ungarn har vist solide takter i hele høst. Vi tror det skal holde med HU.

11. Nord-Irland - Slovakia

Play Off EM. Spilles torsdag. Nord-Irland ligger sist i Norges Nations League-gruppe med ett poeng etter å ha tapt 1-5 hjemme og 0-1 borte mot våre beste menn, men med seier her venter EM til sommeren på det nord-irske laget etter at de slo Bosnia etter straffesparkkonkurranse på bortebane i forrige runde. Møter Østerrike og Romania senere under denne samlingen, men det er helt naturlig at denne har høyeste prioritet med tanke på hvor nære de nå er et mesterskap. Blackburn-spiller Evans er skadet og ikke aktuell.

Det slovakiske laget slo ut slo ut Irland etter straffesparkkonkurranse på veien hit og kvalifiserer seg til EM til sommeren med seier i i Nord-Irland torsdag kveld. Har kun ett poeng på fire kamper i Nations League-gruppespillet og er allerede utslått der etter hjemmetapet mot Israel sist. Møter Skottland og Tsjekkia i to relativt ubetydelige kamper etter denne. Dubravka, Skrtel, Bozenik og Bero er blant de som mangler her.

Det lukter tett, jevnt og målfattig lang vei med så mye på spill. Det blir HU på 96-rekkeren og HUB på 432-rekkeren.

12. Serbia - Skottland

Play Off EM. Spilles torsdag. Serbia ble Norges overmenn i denne Play Offen da laget vant 2-1 på Ullevaal etter ekstraomganger i oktober og samtidig knuste Norges EM-drøm. De er hektet av i Nations League og har nok helt sikkert lagt alt fokus på dette oppgjøret nå som muligheten til et mesterskap er så stor for det serbiske laget. Duricic, Ljajic og Maksimovic er alle ute.

Skottland slo ut Israel i straffesparkkonkurransen i forrige hinder etter 0-0 ved ordinær tid. Skottene har også gjort det bra i Nations League der de topper sin gruppe og kun trenger en seier mot Slovakia og Israel i de to siste for å sikre gruppeseieren. Ingen fravær av betydning i skrivende stund.

Har en følelse av at Serbia tar hjem dette og sikrer seg en plass i neste års EM. H.

Sportspills 96-rekker:

1. Norge - Israel H

2. Danmark - Sverige UB

3. Belgia - Sveits H

4. Tyskland - Tsjekkia H

5. Nederland - Spania HUB

6. Tyrkia - Kroatia UB

7. Wales - USA H

8. England - Irland H

9. Georgia - Nord-Makedonia HU

10. Ungarn - Island HU

11. Nord-Irland - Slovakia HU

12. Serbia - Skottland H





Sportspills 432-rekker:

1. Norge - Israel H

2. Danmark - Sverige UB

3. Belgia - Sveits H

4. Tyskland - Tsjekkia H

5. Nederland - Spania HUB

6. Tyrkia - Kroatia UB

7. Wales - USA HU

8. England - Irland H

9. Georgia - Nord-Makedonia HUB

10. Ungarn - Island HU

11. Nord-Irland - Slovakia HUB

12. Serbia - Skottland H