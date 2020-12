Norge feier Nederland av banen

Det er klart for første kamp i hovedrunden i håndball-EM og Norge er store favoritter i kveldens kamp mot regjerende verdensmester Nederland.

En fantastisk torsdag venter med siste runde i gruppespillet i Europa League, to kamper i Eliteserien og ikke minst fire kamper i hovedrunden i håndball-EM.

Nederland - Norge - handikap fulltid 7-0 - H 2,05 (spillestopp kl 20.25)

Første kamp i hovedrunden i håndball-EM. Regjerende verdensmester Nederland var i trøbbel før siste kamp i gruppespillet mot Ungarn. Sjokktap med 25-29 mot Serbia i åpningskampen og enda større sjokk at de også tapte mot Kroatia i sin andre kamp (25-27). Hadde kniven mot strupen mot Ungarn, men løste oppgaven med seier 28-24. Men lå faktisk under 13-15 til pause. Nederland har ikke imponerte under EM og lider naturligvis av at de mangler sin største stjerne Estavana Polman som er skadet.

Norge med et imponerende gruppespill, selv om det kladdet i første omgang mot Romania mandag kveld. Da stod det faktisk 13-13 til pause, men Norge endte opp med åttemålsseier 28-20 etter at Kathrine Lunde stengte buret i andre omgang i sin første kamp i dette EM. Nederland slo Norge 30-28 i gruppespillet i fjorårets VM, mens Norge smadret Nederland med 29-16 i hovedrunden i forrige EM i 2018.

Nederland er ikke i nærheten av nivået de viste i VM i fjor og Norge er med rette store favoritter i kveld.

Slik spilles håndball-EM Håndball-EM for kvinner 2020 er det 14. europamesterskapet i håndball for kvinner og blir arrangert i Danmark i desember 2020. Lagene er delt inn i fire grupper med fire lag. Det dårligste laget i hver gruppe ryker ut av EM. De øvrige lagene tar med seg poeng inn til hovedrunden, som spilles 10.- 15. desember. Fra disse oppgjørene går de fire beste lagene til semifinaler (spilles fredag 18. desember), mens finalen spilles søndag 20. desember.

Norge med trettenmålsseier mot Polen, vi vant hele 42-23 mot Tyskland og på en middels norsk dag ble det åttemålsseier mot Romania mandag. Vi tror på ny norsk jubelkveld og spiller Norge med handikap 7-0 til flotte 2,05 i odds. Norge må altså vinne med minst åtte mål.

