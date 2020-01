Norge har stø kurs mot finale i håndball-EM. Fredag skal det bli seier mot Ungarn.

Fredagens langoddsprogram har sitt soleklare høydepunkt i Norges første kamp i hovedrunden i håndball-EM mot Ungarn. I tillegg møtes Portugal - Sverige og Slovenia - Island i gruppe 2. Ellers er det oppstart igjen i Bundesliga denne helgen etter vinterpausen og det Championship-kamp mellom Fulham og Middlesbrough. Det spilles også kampe i La Liga, Eredivisie og belgisk toppserie.

Norge - Ungarn over 54,5 mål - 1,95 (spillestopp kl 18.10)

Norge seiler opp som den store gullfavoritten sammen med Spania. Imponerte i alle kampene i gruppespillet og keeperspillet har i tillegg vært strålende i de to siste kampene. 32-26 over Bosnia i den første gruppespillkampen, 28-26 mot Frankrike i den andre og overbevisende 34-28 mot Portugal tirsdag kveld.

Ungarn lå under med fire mål rett før pause mot island onsdag, men en total islandsk kollaps i 2. omgang sørget for at Ungarn snudde kampen og vant 24-18. Fikk dermed med seg to poeng inn i gruppespillet. Innledet gruppespillet med 26-25 seier over Russland, før de klarte uavgjort 24-24 mot Danmark.

Norge er motiverte storfavoritter i denne og står til kun 1,20 i odds. Handikaplinjen er på hhv 0-3, 0-4 og 0-5, men Norsk Tipping tilbyr ikke singelspill på noen av handikapvariantene. Det gjør de derimot på over/under 54,5 mål. Norge har snittet på 58 scoringer i sine tre kamper i gruppespillet. Ungarn på sin side har snittet på kun 47 scoringer på sine tre gruppespillkamper. Sist Norge møtte Ungarn var i hovedrunden i VM i fjor, da vant Norge 35-26.

Norsk Tipping har satt under 54,5 mål til klar favoritt (1,65), mens over 54,5 mål prises til 1,95. Vi tror på mange mål og at Norge feier over Ungarn. Over 54,5 mål spilles til klart godkjente 1,95 i odds.

