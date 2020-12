Norge går til EM-finalen

Norge har vunnet de siste 13 kampene mot Danmark. Vi tror de norske håndballjentene vinner fredagens semifinale.

Denne høsten har Norge slått danskene i tre strake kamper i danske arenaer. Dermed er seiersrekken 13 strake siden 2014. Vi tror Norge tar seg til EM-finalen.

Norge - Danmark (Handikap 1. omgang 0-2) - H 1,80 (spillestopp fredag kl. 20.25)

Klikk på denne lenken for å lever dette tipset

Håndball-EM, kvinner. Semifinale. Norge slo Ungarn med elleve mål etter å ha vunnet de fem første EM-kampene med over elleve mål i snitt. Mot Danmark blir de norske jentene neppe like suverene.

Danmark har riktignok ikke den hjemmebanefordelen de kunne hatt, fordi det ikke er tilskuere på tribunene. Men danskene har imponert i mellomspillet. De spilte en praktfull kamp mot Russland på tirsdag, og leverer de en prestasjon på samme nivå mot Norge, kan det bli en nervepirrende kveld for norske TV-seere fredag.

Fredag er det ca 331 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Danskene har spilt på seg selvtillit

De norske håndball-kjæledeggene får ingen walkover til finalen. De danske jentene har spilt seg opp utover i turneringen, og kampen mot Russland har gitt dem selvtillit.

- Jeg tror vi har sjansen til å vinne mot Norge. Vi skal bare spille vårt spill, slik vi gjorde mot Russland. Da er det slett ingen umulig oppgave, sa den danske bakspilleren Mie Højlund til Ekstrabladet.

Lørdag trekkes det ut 40 heldige Lotto-spillere vinner én million kroner hver - uten å ha sju rette. Trykk her for å bli med i trekningen før lørdag klokken 18.00!

Men danskene har statistikken mot seg.

I Golden League i oktober vant Norge 28-21, men i november spilte Norge og Danmark to tette kamper. Norge vant begge kampene - med henholdsvis to og tre mål. Den danske landslagstreneren uttalte likevel til Ekstrabladet tidligere denne uken at de norske jentene bør frykte danske.

- Vi spilte veldig bra i den siste kampen mot dem. Så jeg tenker at Norge kan være litt redd for oss, sa han til den danske avisen.

Viktige målvakter

Den norske landslagsstreneren Thorir Hergeirsson har sagt at semifinalen kan bli avgjort på målvaktspillet, og det kan han få rett i.

Danskenes sisteskanse Sandra Toft reddet 44 prosent av skuddene da Russland ble slått 30–23 tirsdag. Får hun samme flyten mot Norge, blir det vanskelig for de norske jentene.

Men i de tre kampene mellom Norge og Danmark denne høsten er det de norske målvaktene som har vunnet keeperduellen. Silje Solberg viste klasse mot Ungarn og var omtrent like god da Norge vant mot danske i oktober – 28–21.

Også under EM 2010 dro Norge til Herning for å møte Danmark. Det endte med norsk brakseier 29–19. Vi tror Norge vinner og tar seg til EM-finalen, men 1,20 i odds på norsk seier frister ikke.

Da prøver vi oss heller på en annen variant.

Fredag er det ca 331 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00. Lever kupongen her!

Norge har ledet med tre mål eller mer til pause i fire av seks kamper i EM, og Thorir Hergeirssons jenter har ledet med tre mål eller mer etter de første 30 minuttene i fem av de siste seks kampene mot Danmark.

Vi tror de norske håndballjentene vil kjøre på fra start mot danskene, og da er det slett ikke usannsynlig at de går til pause med en ledelse på tre mål eller mer. Oddsen på at Norge leder med tre mål eller mer etter 1. omgang er 1,80. Det er verdt å prøve.

Klikk på denne lenken for å lever dette tipset