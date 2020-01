Norge har imponert voldsomt i håndball-EM. I kveld er det Island som skal til pers.

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tippetips: Ni kamper fra Premier League på midtukekupongen

Oddstips: Premier League, håndball-EM og Coppa Italia - sjekk våre analyser

Oddstips håndball-EM: Norge har full fart mot EM-gull

Oddssingel PL: Chelsea gjør ingen feil mot Arsenal

V4 Gävle: Topplunsj med godbiter på menyen

Håndball-EM herrer: Her er kampoversikten og sendetidspunkter

Det er et omfattende langoddsprogram denne tirsdagen. Det spilles blant annet midtukerunde i Premier League med seks kamper og i håndball-EM skal Norge i aksjon mot Island. Ellers er det også kamper fra engelsk Championship, League One og League Two og fra sluttspillet i EFL Trophy. Det er også masse cupkamper i Europa. I Coppa Italia møtes Napoli og Lazio i kvartfinalen, og det er også cupkamper i Spania, Nederland og Frankrike. Natt til onsdag spilles det fem kamper i NHL.

Norge - Island handikap fulltid 0-3 - H 1,87 (spillestopp kl 18.10)

Til tross for et helt perfekt EM hittil, er Norge fortsatt ikke klare for semifinale. Norge har sett knallsterke ut og er nå den største gullfavoritten av alle. Og mest gledelig er at Torbjørn Bergerud har vært kanongod i mål, etter en litt svak åpningskamp mot Bosnia. Det endte med 23-20 mot Sverige søndag, i en kamp der det offensive ikke satt perfekt. Norge er tross dette fortsatt ikke klare for semifinale. Taper Norge mot Island i kveld, blir det meget spennende mot Slovenia onsdag. Det er faktisk slik at om Norge taper disse to kampene, så ryker trolig semifinalen.

Island med total kollaps i 2. omgang i den siste gruppespillkampen mot Ungarn og tap 18-24 etter å ha ledet med fem mål like før pause. Det tapet satt åpenbart i da de ble nytt tap med 27-30 mot Slovenia i den første kampen i hovedrunden. Men slo tilbake mot Portugal søndag og vant 28-25. Og med seire i de to siste, kan det med maks flyt bli semifinale.

Norge har faktisk seks strake tap mot Island i mesterskap, men sist var gruppespillet i EM i 2016. Norge har fem strake seire mot Island i vennskapskamper etter det.

Norge er uansett storfavoritter tirsdag. 1,87 i odds på at Norge vinner med fire mål eller mer, er spillbart.

Klikk her for å levere dette spillet