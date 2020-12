Norge kjører over Tyskland fra start

Norge har ikke ledet med fire mål eller mer til pause mot tyskerne siden 2015, men vi tror de kan klare det lørdag.

Håndballjentene er som vanlig favoritter i EM: Norge er den overlegent beste EM-nasjonen med syv gull, tre sølv og en bronse - og i motsetning til VM for ett år siden er de fleste stjernespillerne på plass hos Norge.

De norske jentene skulle spilt mesterskapet på hjemmebane. For både Norge og Danmark var opprinnelig arrangør, men koronapandemien har gjort at Norge har trukket seg. Nå spilles alle kampene i Danmark.

Tyskland - Norge (Handikap 1. omgang 3-0) - B 1,80 (spillestopp lørdag kl. 18.10)

Håndball-EM, kvinner, gruppe D. Det ble som ventet en brakseier til Norge i åpningskampen, da Polen ble slått komfortabelt 35-22.

Det polske mannskapet som ledes av den tidligere Storhamar-treneren Arne Senstad var sterkt redusert. Han mangler lagets tre største stjerner og resten har slitt tungt med covid-19 opp mot mesterskapet. Hele 12 av 16 spillere har hatt viruset.

Flere av de norske spillerne imponerte i åpningskampen, og de viste hvorfor det norske laget har fått favorittstempelet klistret på seg.

Mørk er i storform

Blant andre Nora Mørk storspilte i mesterskapscomebacket med seks mål og ni målgivende pasninger. Vipers-spilleren har ikke spilt en EM-kamp for Norge siden finalen mot Nederland for fire år siden. Sist hun spilte en mesterskapskamp var i finaletapet for Frankrike i VM for tre år siden.

I kampen mot Polen viste Mørk at hun blir viktig for Norge i mesterskapet.

Lørdagens motstander, Tyskland, fikk også en god start i mesterskapet - med seier 22-19 mot Romania torsdag. Dermed klatrer tyskerne opp som favoritter til å ta andreplassen i denne gruppen. Tyskland har tidligere vært avhengig av enkelt spillere, men nå fremstår de mer som et lag. De har flere spillere som kan score. Det viste også kampen mot Romania. Julia Maidhof, Emily Bolk og Kim Naidzinavicius scoret fire mål hver i åpningskampen.

Slik spilles håndball-EM Håndball-EM for kvinner 2020 er det 14. europamesterskapet i håndball for kvinner og blir arrangert i Danmark i desember 2020. Lagene er delt inn i fire grupper med fire lag. Det dårligste laget i hver gruppe ryker ut av EM. De øvrige lagene tar med seg poeng inn til hovedrunden, som spilles 10.- 15. desember. Fra disse oppgjørene går de fire beste lagene til semifinaler (spilles fredag 18. desember), mens finalen spilles søndag 20. desember.

Tyskland endte på åttendeplass i VM i fjor etter å ha tapt kampen om 7. plassen mot Sverige. Det tyske laget har et hurtig spill, men de skal ikke være på nivå med Norge.

Må gjøre noe de ikke klart siden 2015

Vi tror Norge tar en oppskriftsmessig seier, og står de så langt med fire poeng etter to kamper. Men oddsen på norsk seier er ynkelige 1,08. Det er ikke spillbart.

Men det er flere interessante handikap-spill. Norge har kun ledet med ett mål til ause i de tre siste møtene med Tyskland, og de ledet bare med fire mot et svakt polsk lag. Vi tror det norske laget har fått oppvarmingen de trengte mot Polen, og at de går ut i hundre mot Tyskland.

Norge har ikke ledet med fire mål eller mer til pause mot tyskerne siden 2015, men vi tror de kan klare det lørdag.

At Norge leder med fire mål eller mer etter første omgang gir 1,80 i odds. Det er et greit singeltips. Spillestopp er klokken 18.10)

