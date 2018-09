Norge klar sikker på midtukekupongen

Ukens midtukekupong avvikles ikke før torsdag og fredag. Det er som kjent pause i klubbfotballen og dermed er det landskamper som gjelder. Nyvinningen Nations League introduseres og ni av kampene på midtukekupongen er fra Nations League, mens de tre øvrige er privatlandskamper. Sju av kampene spilles torsdag, de fem øvrige spilles fredag kveld. Bonuspotten er på ca 1,9 mill kr og innleveringsfristen er torsdag kl 20.40. Nederst i artikkelen og etter kampanalysene finner du hhv vårt 96-rekkers forslag og vårt 432-rekkers forslag.

Dette er Nations League:

Nations League innledes altså torsdag. Turneringen består av alle UEFAs 55 nasjonale forbund som igjen er blitt delt opp i fire divisjoner (A, B, C og D). De tolv best rangerte nasjonene på FIFA-rankingen er i øverste divisjon A, med tre lag i fire gruppet. De tolv neste på rankingen er så i neste divisjon som er B, også her er det fire grupper med tre lag. I divisjon C (der Norge er plassert) er det 15 land med, en gruppe med tre lag og tre grupper med fire lag. De 16 lavest rankede nasjonene er så plassert i divisjon D med fire lag i hver gruppe. Alle lag i hver gruppe møter hverandre én gang hver borte og hjemme, så man får enten fire eller seks kamper alt etter som hvilken gruppe man havner i. Kampene blir spilt med doble kampdager i september, oktober og november til høsten.

De fire gruppevinnerene i divisjon A møtes igjen til semifinaler og finale i juni det påfølgende året for å kjempe om trofeet i UEFA Nations League. Gruppetaperene i divisjonen rykker ned til divisjon B.

I de to påfølgende divisjonene vil gruppevinnerene rykke opp en divisjon mens gruppetaperene rykker ned en divisjon. I den siste og laveste divisjonen, divisjon D, vil gruppevinner rykke opp til divisjon C (kilde foballkanalen.com)

Følger for kvalifiseringen til Europamesterskapet i 2020

For å gjøre UEFA Nations League mer spennende for både landslagene og publikum vil turneringen «få» fire plasser til europamesterskapet i 2020.

Det betyr at kvalifiseringen til europamesterskapet kommer til å bety en kamp om 20 plasser og ikke 24 som til mesterskapet i 2016.

De 55 medlemsnasjonene av UEFA kommer her til å bli plassert i ti grupper, fem med fem lag og fem med seks lag. De fire gruppevinnerene fra divisjon A i Nations League er garantert en plass i gruppene med fem lag.

De to beste lagene i hver gruppe er klar for europamesterskapet 2020.

Kvalifiseringen kommer også til å foregå over en kortere tidsperiode, da Nations league stjeler de internasjonale vinduene på høsten 2018.

Kvalifiseringen til europamesterskapet 2020 kommer til å starte i mars 2019 og bli spilt med doble kampdager i mars, juni, september, oktober og november.

Hvordan kvalifisere seg til EURO 2020 via Nations League?

Hver divisjon i Nations League vil få en av de fire gjenværende plassene til europamesterskapet 2020. Fire lag fra hver divisjon som ikke allerede er kvalifisert til mesterskapet vil konkurere i en play-off, spilt mars 2020.

De fire play-off plassene i hver divisjon vil gå til hver av de fire gruppevinnerene. Om de allerede har kvalifisert seg til mesterskapet vil muligheten gå til det nest-best plaaserte laget i hver divisjon.

Om det i en divisjon er mindre enn fire lag som enda ikke er kvalifisert til europamesterskapet i 2020 vil plassen gå til det best plasserte laget i divisjonen under som enda ikke er kvalifisert, osv.

Play-offene vil bestå av to semifinaler (best-rankede lag mot fjerdebest rankede lag, andrebest rankede lag mot tredje rankede lag) spilt på det best-rankede lagets hjemmebane, og en finale der hjemmebane vil bli avgjort ved trekning.

De fire vinnerne, én fra hver divisjon, slår følge med de tjue andre lagene som allerede er klar for mesterskapet via den normale kvalifiseringen.

1. Norge - Kypros

Norge er i altså i divisjon C og i gruppe med Kypros, Bulgaria og Slovenia og skal spille hjemme/borte mot alle tre i løpet av høsten. Det er dobbeltkamper i perioden 6/9 til 9/9, 13/10 til 16/10 og 16/11 til 19/11. Norge viser endelig fremgang igjen og står faktisk med fire strake seire før denne hjemmekampen mot Kypros torsdag kveld. Sterk 3-2 seier borte mot Island 2. juni og 1-0 hjemme mot VM-nasjonen Panama i den aller siste 6. juni. Det er ingen overraskelser i troppen til Lars Lagerbäck.

Kypros står med svake 0-1-6 på sine sju spilte landskamper og de glitrer sjelden på bortebane. 0-0 hjemme mot Montenegro og tap 0-3 borte mot Jordan i de eneste spilte landskampene i 2018.

Norge skal ha alle muligheter til å starte med seier i Nations League og vi garderer ikke. H.

2. Slovenia - Bulgaria

De to andre lagene i Norges gruppe og denne spilles også torsdag kveld. Slovenia var sist med i et EM-sluttspill i 2000, men endte da sist i sin gruppe med to poeng. Norge var forøvrig med i samme gruppe og det endte 0-0 i den kampen. Vant 2-0 mot Montenegro i sin siste landskamp, men hadde ikke bedre enn 0-1-3 på de fire foregående. 3-2-0 på hjemmekampene i VM-kvaliken til 2018 mesterskaper, og spilte blant annet 0-0 mot England da. Slovenia kan stille med sin antatt beste tropp.

Bulgaria spilte VM-kvalik i gruppe med blant annet Frankrike, Sverige og Nederland. Tok fire seire i den gruppen på 10 spilte kamper, men tok kun ett poeng på de fem spilte bortekampene. Ettmålsseire mot Saudi-Arabia og Kasakhstan og ettmålstap mot Bosnia-Hercegovina på tre spilte landskamper i 2018.

Det skal være meget gode sjanser for hjemmeseier her. H.

3. Tyskland - Frankrike

Divisjon A og en real storkamp i gruppen som også består av Nederland. Tyskland med et katastrofalt VM bak seg og kom seg ikke engang videre fra gruppespillet. Leroy Sane er tilbake i troppen, mens Sami Khedira er borte. Har ikke spilt landskamp siden 0-2 tapet mot Sør-Korea i VM-sluttspillet.

Frankrike vant som kjent VM i sommer og trener Didier Deschamps har med deg stort sett de samme spillerne til denne kampen. Førstekeeper Hugo Lloris er imidlertid skadet og erstattes trolig av Alphonse Areola.

Det er ikke sikkert de store nasjonene i Europa legger all verdens vekt på Nations League, men denne kampen oser av prestisje. Vi tar med alle tegn. HUB.

4. Tsjekkia - Ukraina

Divisjon B. Denne spilles torsdag. Tsjekkia var med i Norges kvalifiseringsgruppetil 2018-VM og endte på 3.plass der bak suverene Tyskland og overraskelseslaget Nord-Irland. Var med i forrige EM i 2016, men endte der sist i sin gruppe (Kroatia, Spania og Tyrkia) og tok seg ikke videre. 4-1 seier mot Kina og 1-0 seier mot Nigeria, samt 0-4 tap mot Australia i de tre spilte landskampene i 2018. Norgeskjenningen Boris Dockal er tilbake i troppen etter at han har levert bra MLS, mens verken Jakub Jagus eller Marek Suchy er med grunnet skader.

Ukraina måtte også se VM hjemmefra, men var likhet med Tsjekkia med i forrige EM-sluttspill i 2016. Der tapte laget alle sine tre gruppekamper mot hhv Tyskland, Polen og Nord-Irland. Er ubeseiret på sine fem siste landskamper, men motstanden har ikke vært allverden.

Tsjekkia har vært litt på frem i det siste og vi tror de unngår tap. HU.

5. Wales - Irland

Divisjon B og gruppe fire. Wales gjorde et strålende EM-sluttspill for to år siden og tok seg faktisk helt til semifinale, der det ble 0-2 tap mot Portugal. Men klarte ikke å kvalifisere seg til sommerens VM i Russland etter å ha endt på 3. plass i sin gruppe (bak Serbia og Irland). Wales med 6-0-seier mot Kina, 0-1-tap for Uruguay samt 0-0 mot Mexico etter at Ryan Giggs tok over som landslagssjef. Han må trolig unnvære Derby-spilleren Harry Wilson, men skal ellers ha de fleste tilgjengelig.

Irland kom seg heller ikke til Russland-VM i sommer. Var i playoff,men røk ut mot Danmark. Men var med i EM-sluttspillet i 2016 og tok seg videre fra gruppespillet da. Røk ut i åttedelsfinalen med 1-2 tap for Frankrike. Irland har kun spilt tre landskamper i 2018. 0-1 tap mot Tyrkia og 0-2 tap mot Frankrike, men slo USA 2-1 i den siste landskampen. Shane Long er skadet og ikke aktuell, det samme gjelder Harry Arter som har vært i klammeri med assistentmanager Roy Keane.

Wales har Gareth Bale i knallform og bør ha gode vinnersjanser her. H.

6. Italia - Polen

Divisjon A og gruppe tre, der Portugal er det tredje laget. Denne kampen spilles fredag. For første gang på over 50 år måtte altså Italia se et VM-sluttspill hjemmefra, etter å ha røket ut for Sverige i playoffen. Røk ut i kvartfinalen på straffesparkkonkurranse mot Tyskland i EM 2016, og var tapende finalist i EM 2012 mot Spania. Roberto Mancini tok over i mai og har åpnet med 2-1-seier mot Saudi-Arabia, 1-3-tap for Frankrike samt 1-1 mot Nederland. Mario Balotelli er forøvrig med igjen i landslagstroppen.

Polen var med i sommerens VM-sluttspill i Russland, men tapte to av sine tre kamper i gruppespillet og kom seg ikke videre til sluttspillet. Tok seg til kvartfinale i forrige EM, men røk etter straffesparkkonkurranse mot Portugal. Var også med i 2012-EM, men endte der sist i gruppespillet. Jerzy Brzęczek er ny landslagssjef.

Italia har ikke for vane å tape landskamper på hjemmebane. H.

7. Tyrkia - Russland

Divisjon B og gruppe to, der Sverige er det tredje laget. Denne kampen spilles fredag. Tyrkia er uten tap på sine fem siste landskamper og spilte 1-1 mot nettopp Russland i sin siste landskamp, 5.juni. Tyrkia var med i EM-sluttspillet i 2016, men endte der på 3. plass i sin gruppe og kom seg ikke videre til sluttspillet. Var ikke med i sluttspillet i 2012, men tapende semifinalist mot Tyskland i 2008. Men hadde en skuffende VM-kvalifisering og endte kun på 4. plass i sin gruppe som ble vunnet av Island. Tyrkia har ingen fravær av betydning.

Russland var ikke levnet rare sjansene i sommerens VM-sluttspill på hjemmebane, men tok seg videre fra gruppespillet og overrasket stort ved å slå ut Spania i åttedelsfinalen etter straffesparkkonkurranse. Straffekonkurranse ble det også mot Kroatia i kvartfinalen, men der ble det tap. Keeperhelten Igor Akinfeev og Fyodor Smolov er ikke med i troppen til denne kampen,mens veteranstopperen Sergei Ignashevich har lagt opp. Aleksander Golovin og Alan Dzagoev er begge ute med skader.

Tyrkia kan stille med et bra lag, mens Russland mangler flere av sine profiler fra sommerens VM-sluttspill. HU.

8. Albania - Israel

Divisjon C og gruppe 1 der Skottland er det tredje laget. Denne kampen spilles fredag.

Albania med tap for Norge, Kosovo og Ukraina og 1-8 i total målforskjell på sine tre spilte landskamper i 2018. Endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til VM, men var hele 13 poeng bak Italia på 2. plass. Men var med i EM 2016, og ble der nummer tre i sin gruppe som ellers bestod av Frankrike, Sveits og Romania. Det er fem potensielle debutanter i troppen til denne kampen.

Israel endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM-sluttspillet i 2016 og på 4. plass sin kvalifiseringsgruppe til VM-sluttspillet i 2018. Var da i gruppe med blant annet nettopp Albania og vant 3-0 borte da.

Denne er tricky. HUB.

9. Romania - Montenegro

Divisjon C og gruppe 4 der Lituaen og Serbia er de to øvrige lagene. Denne kampen spilles fredag.

Romania endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til fotball-VM 2018 spilte der blant i gruppe med Montenegro. 1-1 i hjemmekampen og 0-1 tap borte for Montenegro da. Var med i forrige EM-sluttspill, men endte sist i sin gruppe som ellers bestod av Frankrike, Sveits og Albania. Romania har ellers hatt et godt landslagsår med fire strake seirer mot Israel, Sverige, Chile og Finland.

Montenegro står med 0-3-3 på sine seks siste landskamper. Endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til fotball-VM 2018. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM 2016, men var langt fra å kvalifisere seg.

Under tvil lar vi Romania stå ugardert. H.

10. Østerrike - Sverige

De tre siste kampene på midtukekupongen er alle privatlandskamper. Denne kampen spilles torsdag og går av stabelen i Wien.

Østerrike stod med sju strake seire før det ble 0-3 tap for Brasil i den siste landskampen 10. juni. Det er ingen overraskelser i troppen. Østerrike spiller sin første kamp i Nations League først tirsdag, da borte mot Bosnia. Østerrike er i divisjon B og gruppe 3, der det siste laget er Nord Irland. Østerrike vant forøvrig sin kvalifiseringsgruppe til EM 2016, men skuffet i selve mesterskapet og endte sist i sin gruppe. Kom seg ikke til sluttspillet til VM i sommer, etter å ha blitt nummer fire i sin kvalifiseringsgruppe.

Sverige har lagt bak seg et fantastisk flott VM og tok seg altså til kvartfinale der det ble 0-2 tap mot England. Ola Toivonen har gitt seg på landslaget og Emil Forsberg er ute med skade. Men både Andreas Granqvist, Marcus Berg og Sebastian Larsson er med videre. Nye i troppen er ellers Robin Quaison, Ken Sema og Sam Larsson. Sverige innleder sin Nations League med hjemmekamp mot Tyrkia mandag kveld. Sverige er i divisjon B, gruppe 2 der det siste laget er Russland.

Denne er vidåpen og vi utelukker ingenting. HUB.

11. Portugal - Kroatia

Privatlandskamp som spilles i Algarve og denne spilles torsdag kveld.

Regjerende Europamester Portugal røk litt skuffende ut allerede i åttedelsfinalen i sommerens VM etter 1-2 tap mot Uruguay. Cristiano Ronaldo er ikke med i troppen til denne landslagssamlingen, men ellers er de øvrige med. Portugal er naturligvis i divisjon A i Nations League og er i gruppe med Polen og Italia og innledet hjemme mot Italia kommende mandag.

Kroatia gjorde et fantastisk bra VM og kom seg altså helt til finale. Der ble det tap 2-4 for Frankrike i finalen. Danijel Subašić, Mario Mandžukić og Vedran Ćorluka har gitt seg på landslaget, mens både Luka Modric og Ivan Rakitic er med videre. Kroatia er naturligvis også i divisjon A i Nations League og er i gruppe med England og Spania, Kroatia innleder borte mot Spania kommende tirsdag.

Portugal er vriene å slå og det er ikke sikkert at Kroatia løper skjorta av seg i denne betydningsløse privatlandskampen. HU.

12. Skottland - Belgia

Privatlandskamp som går av stabelen på Hampden Park i Glasgow fredag kveld.

Skottland var a poeng med Slovakia på 2. plass i sin kvalifiseringsgruppe til fotball-VM i Russland, men bak på innbyrdes oppgjør og dermed ble det sommerferie for Skottland istedenfor. Skottland klarte heller ikke å kvalifisere seg til EM-sluttspillet i 2016. Er plassert i divisjon C i Nations League og gruppe 1 og er i pulje med Albania og Israel. Har sin første kamp i den turneringen hjemme mot Albania mandag kveld. Alex McLeish er ny landslagssjef.

Belgia gjorde et flott VM i Russland i sommer og kom seg helt til semfinalen. Der ble det tap mot Frankrike med 0-1. Røk i kvartfinalen mot Wales i EM 2016. Er i divisjon A i Nations League i gruppe med Island og Sveits og innledet i den turneringen borte mot Island kommende tirsdag. Landslagssjef Robert Martinez må unnvære skadde Kevin De Bruyne, og har med seg seks potensielle debutanter.

Privatlandskamp og det gjør at Skottland kanskje kan unngå tap. UB.

96-rekker:

1. Norge — Kypros H

2. Slovenia — Bulgaria H

3. Tyskland — Frankrike U

4. Tsjekkia — Ukraina HU

5. Wales — Irland H

6. Italia — Polen H

7. Tyrkia — Russland HU

8. Albania — Israel HU

9. Romania — Montenegro H

10. Østerrike — Sverige HUB

11. Portugal — Kroatia HU

12. Skottland — Belgia UB

432-rekker:

1. Norge — Kypros H

2. Slovenia — Bulgaria H

3. Tyskland — Frankrike HUB

4. Tsjekkia — Ukraina HU

5. Wales — Irland H

6. Italia — Polen H

7. Tyrkia — Russland HU

8. Albania — Israel HUB

9. Romania — Montenegro H

10. Østerrike — Sverige HUB

11. Portugal — Kroatia HU

12. Skottland — Belgia UB