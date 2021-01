Norge lager målfest i VM-åpningen

Vi tror det blir en målrik kamp mellom Norge og Frankrike i VM-åpningen.

Norge er i pulje med Frankrike, Østerrike og Sveits. Sistnevnte kom inn etter at USA måtte trekke seg på grunn av et koronautbrudd i spillergruppen. Christian Berges mannskap møtte gullgrossist Frankrike i innledende gruppespill i både 2017, 2018 og 2020. Historien gjentar seg altså i 2021.

I EM på hjemmebane i Trondheim i fjor vant Norge 28-26 mot Frankrike i åpningskampen. Vi tror Norge kan slå den gamle håndball-stormakten igjen i torsdagens åpningskamp.

Norge - Frankrike (Over/Under ant. mål fulltid 57.5) - Over 1,80 (spillestopp torsdag kl. 20.25)

Håndball-VM, gruppe E. Spilles i Egypt. Torsdag skal Norge ut i sin første kamp i årets verdensmesterskap i håndball. Da står seks ganger verdensmester Frankrike på motsatt banehalvdel, men laget som har vært en av håndballens tungvektere holder ikke samme nivå som da de vant VM-gull i 2017.

Sagosen er i kjempeform

Norge derimot er blant favorittene før denne turneringen sammen med Danmark og Spania, og Frankrike regnes denne gangen som en outsider. Norge sin store stjerne Sander Sagosen viste i generalprøven mot Danmark at han er i form. Han dunket inn ti mål og hadde ti målgivende. Han kommer også inn i denne turneringen med massevis av selvtillit etter å ha vunnet Champions League med Kiel. Han er ikke den enestdet norske lagt. Også bergenseren Harald Reinkind spiller for den tyske storklubben.

Tror du Norge vinner håndball-VM er oddsen 3,75 i odds

Dersom Norge skal lykkes i mesterskapet i Egypt, holder det ikke bare at Sander Sagosen dunker inn mål, da må målvaktene levere. Torbjørn Bergerud må ta mye ansvar.

De to andre keeperne i Norges tropp er Kristian Sæverås og Espen Christensen. De norske målvaktene er ikke dårlige, men andre nasjoner har keepere som er enda er hakket bedre.

At Magnus Abelvik Rød måtte melde forfall vil også bli merkbart. Det norske laget kunne trengt den over to meter høye skytteren.

Frankrike mangler stjernen

Det franske laget mangler også spillere. De må klare seg uten lagets største stjerne Nikola Karabatic. Han har operert korsbåndet. Frankrike har heller ikke hatt noen god inngang til mesterskapet. De har tapt og spilt uavgjort mot Serbia i VM-oppkjøringen. Det gir ikke selvtillit.

De norske håndballguttene på sin side har én seier og ett tap i de to siste kampene før VM, og de norske spillerne herjet til tider med verdensmester Danmark i den siste kampen før VM i Egypt. De banket inn imponerende 21 mål før pause. Kiels ferske Champions League-vinnere Sander Sagosen (5 mål) og Harald Reinkind (4 mål) ledet an, og den duoen blir viktig torsdag.

Det lukter norsk seier av følgende grunner. Det franske laget er ikke like godt som tidligere, og det norske laget har kanskje verdens beste offensive spiller i Sander Sagosen. Dette blir antakeligvis en jevnspilt kamp, men vi tror Norge vinner. Oddsen på 1,67 er dog ikke noe å rope hurra for, samtidig som at det ikke nødvendigvis blir storseier.

Det ble scoret over 58 mål i begge oppkjøringskampene til Norge.

I tre av de fire siste kampene mellom Frankrike og Norge har det vært scoret 58 mål eller mer, og tror de fortsetter her. Med et høyt tempo så skal ikke 58 mål eller mer være et problem. Vi prøver oss på et overspill. (spillet går inn dersom det totalt scores 58 mål eller mer). Oddsen på at det scores over 57,5 mål i kampen er 1,80. Det er et greit singelspill.

