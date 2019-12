Norge må reise tomhendt hjem fra håndball-VM

Det skulle bli Russland - Norge i VM-finalen, men slik ble det ikke. Det blir meget vanskelig for Norge å slå Russland i søndagens bronsefinale i håndball-VM.

Søndagens langoddsprogram er fullspekket fra tidlig morgen til langt på kveld. I Håndball-VM er det klart for både bronsefinale og finale. Det spilles tre kamper i Premier League der Manchester United tar imot Everton, mens det er storkamp på Emirates mellom Arsenal og Manchester City. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse verdenscup på menyen. Langrenn fra Davos, skiskyting fra Hochfilzen, hopp fra Klingenthal og slalåm fra Val d'Isere.

NB! Onsdag er det ca 205 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Russland - Norge H 1,80 (spillestopp kl 09.25)

Det var bortimot opplest og vedtatt at det skulle bli Russland mot Norge i VM-finalen. Men fredag morgen røk Russland 32-33 mot Nederland i en vanvittig spennende semifinale, mens Norge ikke var i nærheten mot Spania og tapte 22-28 etter en oppvisning i tekniske angrepsfeil og misbrukte sjanser.

Russland var den soleklare gullfavoritten, ikke minst etter sin maktdemonstrasjon mot Spania i mellomrunden der de vant 36-26. Vant de fem øvrige kampene i gruppespillet og mellomrunden og de minste seierssifrene var sjumålsseieren mot Montnegro. Det forteller litt om hvilken prestasjon Nederland gjorde i semifinalen.

Norge fikk tilslutt merke hvor betydningsfulle alle fraværene faktisk var og mot Spania fungerte verken forsvarspillet eller angrepsspillet. Det har svingt voldsomt av Norge også under de tidligere kampene i mesterskapet, men da har de dårlige periodene vært korte.

Russland må stå som klar favoritt i bronsefinalen og det blir meget tøft for Norge å ta hjem bronsen, selv om de norske spillerne naturligvis er meget revansjelystne. Det vi må forvente at også Russland er og det må være solid sjanse for russisk seier søndag morgen. 1,80 er faktisk ganske bra betalt på Russland.

Klikk her for å levere dette tipset