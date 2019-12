Norge må vinne mot Sør-Korea

Til tross for seier mot Danmark søndag, er Norge nødt til å vinne mandagens kamp mot Sør-Korea for å holde liv i håpet om semifinale.

Etter noen dager med meget omfattende langoddsprogram, er det litt mer spedt mandag. Håndball-VM i Japan er dog på sitt mest intensive og Norge spiller en meget viktig kamp mot Sør-Korea tidlig mandag ettermiddag. I Premier League er det kamp mellom West Ham og Arsenal, og ellers er det kamp i dansk Superliga, tysk 2. bundesliga, tyrkisk SuperLig og portugisisk toppserie. På hockeyfronten er det kamper i KHL og Hockeyallsvenskan.

Sør-Korea - Norge handikap fulltid 3-0 - B 1,85 (spillestopp kl 12.25)

Norge gjorde jobben sin mot Danmark søndag og forbedret sine sjanser for å nå semifinale. Men trolig må Norge slå både Sør-Korea og Tyskland på onsdag for at vi skal bli blant de to beste i vår gruppe. Det fordi Tyskland står med fem poeng og Nederland på fire poeng som Norge og Nederland er foran Norge ved poenglikhet. Alt tyder på at onsdagens kamp mot Tyskland blir helt avgjørende for en eventuell norsk semifinale, men det betinger seier mot Sør-Korea.

Sør-Korea vant overraskende 29-27 mot Frankrike i åpningskampen, men det viste seg etterhvert at Frankrike ikke har vært på sitt beste under VM. Røk overraskende 33-36 for Serbia søndag og er nesten ute av kampen om semifinale i og med at de kun har to poeng. Sør-Korea har ikke møtt Norge mesterskap siden London-OL i 2012. Da vant Norge 31-25. Sist gang Sør-Korea møtte Norge var i Møbelringen Cup november 2017. Da vant Norge 39-28.

Norge vant med tre mål mot Danmark, til tross for en grusom start på kampen. Det er kanskje tøft å sette pengene på at Norge slår Sør-Korea med minst fire mål, men magefølelsen sier at Norge kommer til å å heve seg til mandagens meget viktige kamp. 1,85 på minimum firemålsseier til Norge til 1,85 i odds, blir vårt utvalgte spill.

