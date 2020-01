Norge sender Frankrike ut av håndball-EM

Dersom Norge slår Frankrike i Trondheim søndag kveld, sender de samtidig Frankrike ut av EM.

En herlig sportssøndag venter og det er et omfattende langoddsprogram vi har foran oss. I Premier League spilles det to kamper, mens det er seks kamper i Serie A. Det er finale i den spanske supercupen mellom Real Madrid og Atletico Madrid i Saudi-Arabia og er det også flere kamper i Ligue 1. I håndball-VM er det full action og en ekstremt spennende kamp mellom Norge og Frankrike søndag kveld. I tillegg er det slalåm for menn i Adelboden og i Oberhof er fellesstart skiskyting for både menn og kvinner. I Dresden er lagsprint for både kvinner og menn i langrenn. Dessuten er det hopp for kvinner i Sapporo og hopp menn fra Val di Fiemme.

NB! Onsdag er det ca 278 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Frankrike - Norge B 2,25 (spillestopp kl 18.10)

Sensasjonell åpningsrunde i gruppe H fredag kveld. Det var aldeles ikke sensasjonelt at Norge slo Bosnia, men at Frankrike skulle tape for Portugal var sensasjonelt. Selv om Portugal har vist klar forbedring de siste årene, er det noe helt annet å faktisk levere i en åpningskamp i EM. Dermed må Frankrike unngå tap mot Norge, ellers er det game over i forhold til mellomrunden.

Klikk her for å levere dette tipset

Norge og Sander Sagosen vant tilslutt med komfortable 32-26 mot Bosnia og Sagosen leverte til de grader på hjemmebane i Trondheim Spektrum. Det er nok keeperspillet som er Norges akilleshæl mot en eventuell semifinale og finale. Torbjørn Bergerud leverter ikke i det hele tatt og ble byttet ut med Kristian Sæverås allerede etter nitten minutter. Han gjorde en solid jobb med en redningsprosent på 38. Ellers leverte også Petter Øverby en meget solid kamp i Bjarte Myrhols skadefravær og var Norges nest beste spiller.

Matematikken er enkel foran søndagens kamp i Trondheim. Vinner Norge mot Frankrike er vi allerede videre fra gruppa, men med tanke på at Portugal etter alle solemerker blir det andre laget som går videre fra gruppa, blir tirsdagens kamp mot Portugal like viktig. Det er nemlig poengene fra lagene som går videre til mellomrunden man tar med seg.

Norge har fordel av hjemmebane, det kan aldri undervurderes i håndball. Frankrike er satt til knepen favoritt, det er nok mest basert på gamle meritter. Frankrike ble knust av Danmark i VM-semifinalen i fjor, og de tapte også semifinalen i EM for to år siden, da mot Spania. Norge tapte VM-finalen mot Frankrike i 2017 og søndag er det tid for hevn. 2,25 i odds på at Norge sender Frankrike ut av VM er fin odds og spilles.

Klikk her for å levere dette spillet