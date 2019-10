Norge skal feie over Færøyene

Det er landslagspause og det bærer naturligvis tirsdagens langoddsprogram også preg av. Tirsdag er det dog en rekke EM-kvalifiseringskamper for kvinner på menyen, deriblant Færøyene - Norge. I tillegg er det full serierunde i National League i England og en rekke kamper i FLT-trophy. På hockeyfronten er det Champions League som gjelder nå i midtuken, men det spilles også en kamp i Getligaen her hjemme. Natt til onsdag spilles det også en rekke kamper i NHL.

NB! Onsdag er det ca 30 millioner kroner i Vikinglotto-potten. Spill før onsdag klokken 18.00. Lever kupongen her!

Færøyene - Norge handikap fulltid 5-0 - B 2,20 (spillestopp kl 17.55)

EM-kvalifisering kvinner. Færøyene har sett meget svake ut i sine to første kvalifiseringskamper. Innledet kvaliken med å tape 0-6 hjemme mot Wales og samme sifre ble det borte mot Hviterussland i begynnelsen av september.

Norge gjorde et meget solid VM-sluttspill i Frankrike og har innledet EM-kvalifiseringen prikkfritt. Nord-Irland ble slått 6-0 i første kvalifiseringskamp og torsdag snudde Norge 0-1 til 7-1 seier borte mot Hviterussland. Og med tanke på at Norge slo Hviterussland 7-1 borte fredag kveld, forteller det noe om nivåforskjellen mellom lagene. Landslagstrener Martin Sjögren er helt klar på at Færøyene er et klart svakere lag enn Hviterussland. Er Norge noenlunde skjerpet, skal Norge kunne vinne denne med seks mål eller mer. 2,20 er slett ikke verst betalt.