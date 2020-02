Norge skal ta VM-gull på mixed stafett

VM i skiskyting innleders i Anterselva i dag. Norge er storfavoritt til å ta VM-gull på mixed stafett.

Torsdagens langoddsprogram byr på alle første øvelse i VM i skiskyting og det innledes med mixed stafett i Anterselva. Det er også verdenscup utfor for menn fra Saalbach. På fotballfronten er det semifinale i Coppa Italia mellom Milan og Juventus, det er semifinale i Copa del Ray med Martin Ødegaard og Real Sociedad mot Mirandes. Det spilles også cup i Nederland og Frankrike. Det er full serierunde både i den norske Get-ligaen og i svensk SHL i ishockey og natt til fredag spilles det elleve kamper i NHL.

Fredag er det ca 100 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 1800. Lever kupongen her!

VM skiskyting mixed stafett - Norge tar gull - 1,50 (spillestopp kl 14.40)

I dag innledes VM i skiskyting i Anterselva. Totalt er det 12 medaljeøvelser, det er fem medaljeøvelser for både menn og kvinner, i tillegg til dagens mixed-stafett og neste torsdags single mixed stafett. Norge har gullsjanser på samtlige øvelser og det kan bli et meget innbringende mesterskap.

I dag er det altså mixed stafett. To kvinner og to menn. De to første etappene er for kvinner, mens gutta går de to siste. Det norske laget består av Marte Olsbu Røiseland på 1. etappee, Tiril Eckhoff på 2. etappe, Tarjei Bø på 3. etappe og Johannes Thingnes Bø på siste etappe.

Norge er regjerende verdensmester på øvelsen. I Østersund i fjor var Tarjei Bø byttet ut med Vetle Sjåstad Christiansen og Norge tok gull og hadde 13,1 sekunder ned til Tyskland på 2. plass. Denne sesongen er det avviklet to mixedstafetter i verdenscupen. I sesongåpningen i Østersund 30. november vant Italia foran Norge. Da gikk Ingrid Landmark Tandrevold og Tiril Eckhoff de to etappene for jentene og begge leverte helt middels på skytingen. Norge var kun 4,1 sekunder bak Italia.

Også i Pokljuka var det mixedstafett (25. januar). Da gikk Synnøve Solemdal og Ingrid Landmark Tandrevold for jentene og Norge stilte altså ikke med toppet lag, selv om brødrene Bø gikk for gutta. Frankrike vant den dagen 40,6 sekunder foran Norge.

Men i dagens VM-stafett stiller Norge for første gang denne sesongen med toppet lag. Norge er da også soleklare favoritter. Det må nok skytekollaps til for at Norge ikke skal ta gullet. Tiril Eckhoff har vært som forvandlet på standplass etter nyttår og Marte Olsbu Røiseland leverer jevnt og stabilt på standplass. Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø har også vært meget stabile på standplass. Og i langrennsløypa har alle fire skyhøy kapasitet.

1,50 på at Norge tar gull er ikke allverdens, men det skal være meget gode sjanser for at Norge innleder VM i skiskyting med gull.