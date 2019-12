Norge skal vinne herrestafetten

Norge må skyte seg bort på standplass for ikke å vinne søndagens stafett i Hochfilzen.

Søndagens langoddsprogram er fullspekket fra tidlig morgen til langt på kveld. I Håndball-VM er det klart for både bronsefinale og finale. Det spilles tre kamper i Premier League der Manchester United tar imot Everton, mens det er storkamp på Emirates mellom Arsenal og Manchester City. Ellers er det kamper i både La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1 og det er masse verdenscup på menyen. Langrenn fra Davos, skiskyting fra Hochfilzen, hopp fra Klingenthal og storsalåm fra Val d'Isere.

Skiskyting stafett menn Hochfilzen - Norge vinner - 1,60 (spillestopp kl 13.55)

Johannes Thingnes Bø har vært helt overlegen i både sprinten og gårsdagens jaktstart og i ettermiddag kan stryningen krone verket ved å ta Norge inn til seier på stafetten. Norge stilte med Johannes Dale, Erlend Bjøntegaard, Tarjei Bø og Johannes Thingnes Bø i forrige lørdags stafett i Østersund og vant den drøye 32 sekunder foran Frankrike.

Den dagen gikk Martin Fourcade siste etappe for Frankrike, men han går ikke søndagens stafett. Det gjør heller ikke Simon Desthieux. Ergo er det et klart svekket fransk lag på startstreken i ettermiddag. Tyskland har ikke et lag som kan matche Norte, ei heller verken Italia, Sverige og Østerrike. Russland stiller med samme mannskap somi Østersund, der de endte hele 1,40 bak Norge.

Det er total kollaps på standplass som kan hindre Norge i å ta hjem herrestafetten i ettermiddag. 1,60 på norsk seier er slett ikke verst betalt. Dog er det litt lavt som singelspill, så vi må kombinere.





Schalke 04 - Eintracht Frankfurt H 1,87 (spillestopp kl 17.55)

Bra start for Schalke 04 denne sesongen i motsetning til forrige sesong. Gikk på sesongens tredje tap da det ble 1-2 borte mot Bayer Leverkusen sist lørdag, men ligger på en sterk 4. plass med 25 poeng. 3-3-1 hjemme i Gelsenkirchen. Har noen skader i troppen.

Eintracht Frankfurt presterte å rote bort en 2-1 ledelse hjemme mot Vitorai Guiamareas i Europa League torsdag og tapte 2-3. Men siden Standard Liege måtte nøye seg med 2-2 hjemme mot Arsenal, ble det likevel avansement til sluttspillet. Variable 5-3-6 på de 14 første seriekampene og ligger på 12. plass med 18 poeng. Kun en seier og fem tap på seks spilte bortekamper. Dominik Kohr og David Abraham soner begge karantene.

1,87 på hjemmeseier er greit betalt og kombineres med norsk stafettseier. Totalodds på denne dobbelen blir da 2,99.

