Norge slår Serbia

To hindre gjenstår før Norge er klar for EM-sluttspillet neste sommer. Torsdag venter uberegnelige Serbia hjemme på Ullevaal

Det er en herlig fotballtorsdag vi har foran oss. Det skal spilles semifinale playoff til EM. Norge skal ut mot Serbia hjemme på Ullevaal.

Fredag er det ca. 480 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Spill før fredag klokken 19.00.

Norge - Serbia H 2,35 (spillestopp kl 20.40)

Det spilles ikke hjemme/borte i denne semifnalen av playoff, og vinneren av denne kampen får hjemmekamp mot vinneren av Skottland - Israel i en endelig playoff-finale. Den kampen finner sted 12. november. Står det uavgjort etter ordinær tid på Ullevaal torsdag, blir det ekstraomganger og eventuelt straffesparkkonkurranse.

Klikk her for å levere dette tipset

Norge og Lars Lagerbäck kan glede seg over et helt skadefritt mannskap. Martin Ødegaard var ikke med i Nations League-kampene i september, men Real Madrid-spilleren er med igjen i Norges tropp. Det er naturligvis også stekhete Erling Braut Haaland. Norge hadde en meget skuffende hjemmekamp mot Østerrike i første Nations League-kamp med 1-2 tap 4. september. Tre dager senere slo Norge tilbake med en meget overbevisende 5-1 seier borte mot Nord-Irland. Hjemmetapet mot Østerrike var faktisk Norges første hjemmetap under Lagerbäck. Norge stod med 9-5-0 på sine 14 første hjemmekamper før Østerrike-tapet. Det skal tillegges at motstanden ikke har vært den beste i alle disse, men vi har blant annet spilt 1-1 mot Spania på Ullevaal i denne perioden. Alt tyder på at Lars Lagerbäck gir fornyet tillit til Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth på topp.

PS. Artikkelen blir oppdatert med startelleveren til Norge når denne er klar.

Klikk her for å levere dette tipset

Serbia er dog ingen kastekjepp. De var med i VM-sluttspillet i Russland i 2018, men maktet ikke å ta seg videre fra gruppespillet (i pulje med Brasil, Sveits og Costa Rica). De endte på 3. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM. Totalt ble det 14 poeng, mens gruppevinner Ukraina tok 20 poeng og Portugal på 2. plass endte på 14 poeng. Serbia hadde heller ingen nevneverdig suksess i sine to første Nations League-kamper i september. 1-3 tap borte mot Russland i første kamp og skuffende med kun 0-0 hjemme mot Tyrkia tre dager senere. Serbia kan stille med sitt nesten sterkeste lag, det inkluderer spillere som Aleksandar Mitrovic, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandar Kolarov, Dusan Tadic.

Men Napoli-stopper Nikola Maksimovic har foreløpig ikke fått klubbens tillatelse til å reise, men det kan løse seg mot kampdagen. Serbia har vært variable på bortebane og blant annet tapt 1-3 mot Russland og 0-5 mot Ukraina det siste året, men holdt Portugal til 1-1 i en EM-kvalifiseringskamp i fjor vår.

Norge var ikke gode hjemme mot Østerrike for en måned siden, men slo voldsomt tilbake mot Nord-Irland tre dager senere. Martin Ødegaard er med igjen og Braut Haaland viser kanonform i Tyskland.

Vi trodde sterkt på norsk seier hjemme mot Østerrike og selv om den kampen ble en nedtur, tror vi like mye på norsk seier torsdag kveld. 2,35 er godkjent odds og spilles.

Klikk her for å levere dette tipset