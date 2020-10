Norge slår tilbake mot Romania

Det ble en gedigen nedtur for Norge i torsdagens playoff mot Serbia. Søndag er det hjemmekamp mot Romania i Nations League.

Det er klart for en rekke kamper i Nations League søndag og det er også full serierunde i OBOS-ligaen. Norge skal riste av seg skuffelsen når de tar imot Romania på Ullevaal til en meget viktig kamp i Nations League.

Norge hadde en meget skuffende hjemmekamp mot Østerrike i første Nations League-kamp med 1-2 tap 4. september. Tre dager senere slo Norge tilbake med en meget overbevisende 5-1 seier borte mot Nord-Irland. Hjemmetapet mot Østerrike var faktisk Norges første hjemmetap under Lagerbäck. Således var det litt vrient å vite hvor bra Norge egentlig er foran playoffkampen hjemme mot Serbia torsdag. Det var dessverre like svakt som mot Østerrike og Serbia vant fortjent 2-1 etter ekstraomganger. Tre dager senere får vi håpe at de norske spillerne klarer å lade om, dette er en meget viktig kamp.

Det er forventet at Lars Lägerbäck vil gjøre endringer og en friskmeldt Birger Meling må være aktuell. Mathias Normann var solid når han kom etter pause mot Serbia, det samme gjaldt for Joshua King. Kanskje er det også duket for Jens Petter Hauge fra start?

Romania topper meget overraskende Norges gruppe i Nations League. Innledet med svake 1-1 hjemme mot Nord-Irland, men slo så tilbake med en meget overraskende 2-1 seier borte mot Østerrike. Endte på 4. plass i sin kvalifiseringsgruppe til EM (samme gruppe som Norge ble nummer tre i). Men måtte som ventet se seg slått borte mot Island i torsdagens playoff (1-2) og dermed blir det heller ikke EM-sluttspill på Romania.

Norge møter uansett en svakere motstander enn både Østerrike og Serbia søndag kveld. Norge står til 1,82 i odds og det er helt i grenseland, men Norge skal være klare favoritter.

